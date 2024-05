Festival Nová dráma/New Drama 2024 pozná víťazov

Festival Nová dráma/New Drama 2024 pozná svojich víťazov. Cenu Grand Prix Nová dráma získalo Divadlo Ludus za inscenáciu História istého násilia. Cenu bratislavského diváka dostalo Spišské divadlo za inscenáciu Šeptuchy. Cenu Študentskej poroty si odnieslo Divadlo J. G. Tajovského za inscenáciu Sme krajina. 24hod.sk o tom informovala Lenka Leláková z Divadelného ústavu.





"Porota ocenila na tohtoročnom hlavnom programe najmä silnú generáciu mladých tvorcov, performerov, ktorí spoluvytvárajú príbehy a prinášajú do scénických diel svoje vlastné názory, presvedčenia a obavy," skonštatovala riaditeľka festivalu Vladislava Fekete. Sprievodný program zasa podľa nej upozornil na ďalšie roviny scénického umenia, napríklad na jeho schopnosť posilňovať hodnoty, ktoré definujú naše spoločenstvo.Súčasťou festivalu bola aj súťaž Dráma 2023, teda súťaž o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Do jej 24. ročníka prijali 40 súťažných dramatických textov, z toho 24 v slovenskom a 16 v českom jazyku.Na základe rozhodnutia poroty udelili 1. miesto Vilémovi Dubničkovi s textom České moře aneb Královec na prvním místě. Druhé miesto získala Jana Borsuková s textom Nahá a tretie miesto udelili Barbore Rokytovej s textom Nějak té nestíhám.Texty hodnotili aj partneri súťaže. Cenu Divadla J. Palárika v Trnave i Cenu Divadla J. G. Tajovského získala Jana Borsuková s textom Nahá. Cenu Štúdia 12 udelili Dominikovi Reiselovi s textom 143/144, 12i. Ďalší dvaja partneri, RTVS - Rádio Devín a Činohra Národného divadla Košice, tento rok ceny neudelili.Festival súčasnej drámy sa uskutočnil od 13. do 18. mája v Bratislave a Trnave.