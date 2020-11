Má ďalšie celoplošné testovanie zmysel? Biochemik Čekan ponúka nové riešenie

Týmito slovami si tak povediac pohneval aj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Na sociálnej sieti Čekan teraz zverejnil návrh vlastného riešenia aktuálnej situácie. Vedec vidí zmysel v testovaní, avšak nie v celoplošnom a nie len antigénovými testami.

Ako uviedol, už niekoľko týždňov sa pohráva s myšlienkou, či by nemohol existovať semafor testov, ktorý by reflektoval epidemiologickú situáciu v regiónoch a možný pandemický semafor.

Farby semafóru

Podľa senzitivity testov a kapacity Čekan priradil testom na COVID-19 vždy inú farbu, konkrétne zelenú, oranžovú, červenú a fialovú. „Čím pohodlnejší odber, tým ide senzitivita dole, ale zároveň hore ide denná kapacita testov,“ vysvetľuje vedec.

Podľa neho by mal semafor testov fungovať tak, že v zelených regiónoch, kde je epidemiologická situácia veľmi dobrá, by bol potrebný presný PCR test, ktorý zachytí všetkých pozitívnych, vrátane infekčných. Cieľom je, aby sa vírus v týchto okresoch dostal úplne pod kontrolu.

Takto by podľa biochemika Pavla Čekana mohlo fungovať testovanie na COVID-19 v najbližších mesiacoch. Foto: FB Pavol Čekan

„V oranžových regiónoch, kde je potreba navýšit kapacitu testov kvôli tomu, že treba dohľadávať viac kontaktov, tam by sa prešlo na PCR test z kloktadla. Tento test je menej citlivý, ale stále zachytí všetkých infekčných,“ píše ďalej Čekan.

Takýto test by sme teraz podľa jeho slov potrebovali „ako soľ“ a dodáva, že „bude čoskoro“.

Červené okresy

Regióny, v ktorých je potrebné rýchlo otestovať ohniská, označil Čekan červenou farbou. Ide o obce a menšie mestá, pre ktoré by bol najvhodnejší LAMP test. Je to druh testu, ktorý v slinách odhaľuje genetické stopy vírusu.

Podľa odborníkov je rýchlejší a jednoduchší v porovnaní so zaužívaným PCR testom. Výsledok by navyše mohol prezradiť už do hodiny bez ohľadu na príznaky ochorenia. „Zachytí významnú časť pozitívnych a takmer všetkých infekčných,“ tvrdí biochemik.

Medzi ďalšie výhody tohto testu patrí aj to, že si nevyžaduje kamenné diagnostické laboratórium a „spoločne s odberom zo slín to je super test pre menej zamorené oblasti“. Čekan dúfa, že LAMP test bude v obehu už čoskoro.

Antigénový test

V tomto bode vedec uznal, že použitie antigénových testov v nedávnych celoplošných testovaniach malo zmysel, a to najmä pre oblasti, ako sú Orava, Bardejov a Čadca. Tieto regióny označil fialovou farbou. „Aj napriek jeho limitom, tento test zabral a v podstate tie okresy dostal späť do oranžovej zóny,“ píše Čekan.

Všeobecne uvádza, že je nutné, že by sa aj metodika testovania mala prispôsobiť epidemiologickej situácii v regiónoch. Aby jeho návrh fungoval, je potrebné najmä štandardizovať PCR testovanie na Slovensku, dovalidovať zvyšné testy a mať dostatok finančných prostriedkov, aby sa tento systém dal efektívne udržiavať.

Svojím návrhom si je Čekan istý. „O tom, ako by takýto semafor testov pomohol v boji proti pandémii, nie je ani diskusia. Zostáva len jedna otázka. Ideme to spraviť?“ pýta sa na záver biochemik.





