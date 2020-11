Vyčíslili účet za celoplošné testovanie na Slovensku, v stovkách obcí a miest bude aj ďalšie kolo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2020 - Výdavky Ministerstva obrany SR za tri kolá celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus vychádzajú podľa šéfa rezortu Jaroslava Naďa (OĽaNO) do 30 miliónov eur. Uviedol to v pondelok pred rokovaním Ústredného krízového štábu SR.Ide o priame náklady, ktoré malo ministerstvo obrany a o zdravotnícky personál, ktorý bol v jeho gescii. Minister doplnil, že antigénové testy boli platené z položky štátnych hmotných rezerv a náklady, ktoré mali mestá a obce, pôjdu cez Ministerstvo vnútra SR.Naď potvrdil, že v pondelok zverejnia zoznam obcí, ktoré opäť podstúpia celoplošné testovanie. Malo by ísť zhruba o 500 miest a obcí, ktoré v druhom kole mali nad jedno percento pozitívnych testov na COVID-19. Testovanie sa má uskutočniť cez víkend 21. a 22. novembra.