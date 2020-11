Fico: Nákup testov bol nezákonný, firma má prepojenie na vládu

Zmluva na nákup antigénových testov, ktoré sa použili pri celoplošnom testovaní na COVID-19, medzi Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a trnavskou firmou Eurolab Lambda je nezákonná. V pondelok na to upozornil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico s tým, že v čase podpisu prvej zmluvy mala spoločnosť dlh voči Sociálnej poisťovni. Firma podľa Fica uspela aj napriek tomu, že jej ponuka nebola najlacnejšia a existujú jasné prepojenia na vládne OĽANO, SaS a Sme rodina.





"Firma Eurolab Lambda hrubo porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť mala dlžobu v Sociálnej poisťovni a nemohla byť vo verejnej súťaži. Klamala však, že dlh voči poisťovni nemá," skonštatoval Fico s tým, že za takýchto podmienok nemohlo dôjsť k podpisu kontraktu so SŠHR. Šéf Smeru-SD zároveň upozornil, že ide o malú trnavskú firmu a pri obstarávaní uspela, aj keď nedala najlepšiu ponuku. "Firma má aj jasné prepojenie na vládnych politikov," tvrdí Fico.Ohradzuje sa preto voči blogu Transparency International Slovensko (TIS), v ktorom občianske združenie analyzuje proces výberu dodávateľov testov a konštatuje, že obviňovania z predraženia či klientelizmu sú neopodstatnené. Fico označil tento blog za "čisto politický text", ktorý "odobruje kšeft". Obrátiť sa plánuje so sťažnosťou na medzinárodnú centrálu Transparency International.TIS, ktoré preverilo tender na nákup antigénových testov, tvrdí, že štát testy kúpil lacnejšie ako mnohé iné krajiny. "Súťaž bola vzhľadom na veľmi rýchlu potrebu nákupu síce limitovaná, ale štátne rezervy si vyberali z deviatich cenových ponúk a vyhrali najlepší. Prepojenosť hlavného dodávateľa, trnavskej firmy Eurolab Lambda na premiéra či vládnu koalíciu a jej vplyv na tender nemá podľa našich zistení žiadny reálny základ," konštatuje TIS.V blogu združenie taktiež píše, že pochybnosti, ktoré stavajú tender do negatívneho svetla, vyvolali aj otázky o možných prepojeniach premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na spoločnosť Eurolab Lambda, ako aj ich podlžnosť voči Sociálnej poisťovni. "V realite sa tieto výhrady z nášho pohľadu nepreukázali ako vážne, keďže trnavská firma je exkluzívnym dodávateľom kórejských testov na Slovensku, čo nám potvrdil aj priamo ich výrobca," uviedlo TIS. Problém s omeškaním odvodov do Sociálnej poisťovne podľa neho SŠHR aj firma vysvetlili tým, že dlžoba bola uhradená ešte pred podpisom zmluvy zo 16. októbra.