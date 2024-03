Vláda vyčlenila pre okresy Galanta a Dunajská streda takmer dva milióny eur na malé projekty miest a obcí (video+foto)

Prizvaní hostia

27.3.2024 (SITA.sk) - Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Galante schválila uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 1 987 000 eur na menšie projekty miest, obcí a organizácií v Trnavskom kraji, predovšetkým v okresoch Galanta a Dunajská Streda.Tie ich použijú na rekonštrukcie materských škôl, obnovu mestských komunikácií, detských ihrísk, dobudovanie kanalizácií, ale napríklad aj na rekonštrukciu historického organu.Ministri v prítomnosti prizvaných hostí z oblasti územnej samosprávy, riaditeľov nemocníc, poslancov Národnej rady SR z regiónu a predstaviteľov politických strán z regiónu prerokovali Analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Galanta a Dunajská Streda a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.Medzi prizvanými bol aj predseda Maďarskej aliancie a neúspešný kandidát na prezidenta Krisztián Forró , ktorý je poslancom Trnavského samosprávneho kraja Vláda prisľúbila v Galante pomoc s riešeniami viacerých problémov v oblasti cestnej infraštruktúry.„Chceme začať konečne robiť niečo s tým mostom v Seredi a prijali sme ďalšie veci, ktoré potvrdzujú, že má zmysel chodiť do regiónov a venovať sa regionálnym otázkam," povedal predseda vlády Dodal, že rokovanie vlády bude spojené s „revolučnými" novelami zákona o verejnom obstarávaní a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministrovi dopravy vláda uložila zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta ponad železničnú trať v Seredi. Pôvodný je už takmer rok uzatvorený, Slovenská správa ciest už avizovala, že ho zbúra a na mieste postaví nový. Verejné obstarávanie má minister zabezpečiť aj na stavbu dvoch kruhových križovatiek na ceste I/63 v Dunajskej Strede.Primátor Zoltán Hájos to označil za veľmi dobrú správu pre Dunajskú Stredu a okolie, pretože na tejto ceste, ktorá spája Bratislavu s Komárnom, sa už stalo viacero smrteľných nehôd.Podľa predsedu vlády Roberta Fica okresy Dunajská Streda a Galanta majú nezamestnanosť hlboko pod priemerom Slovenska.„My sme si dali do programového vyhlásenia záväzok, že nám záleží na dobrom spolunažívaní všetkých občanov bez ohľadu na to, či ide o Slovákov, Maďarov, Čechov, Rusínov. V tomto duchu padlo rozhodnutie o výjazdovom rokovaní vlády pre okresy Dunajská Streda a Galanta,“ povedal Fico. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš vylúčil akúkoľvek súvislosť rokovania vlády na národnostne zmiešanom území s druhým kolom prezidentských volieb s vysvetlením, že zasadnutie bolo naplánované už dávnejšie.Ministrov pred rokovaním vlády v budove Mestského kultúrneho strediska v Galante vítali protestujúci, ktorí deklarovali obavy s plánovanou výstavbou veterných elektrární v Galante a okolí a zastávali sa aj RTVS