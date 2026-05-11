 24hod.sk    Šport

11. mája 2026

Vo veku 91 rokov zomrel austrálsky velikán Mal Anderson


Tenisová legenda po hráčskej kariére pôsobila aj ako mentor mladých austrálskych hráčov, medzi ktorých patril aj Patrick Rafter. Vo veku 91 rokov odišiel na večnosť niekdajší austrálsky tenista Mal ...



11.5.2026 (SITA.sk) - Tenisová legenda po hráčskej kariére pôsobila aj ako mentor mladých austrálskych hráčov, medzi ktorých patril aj Patrick Rafter.


Vo veku 91 rokov odišiel na večnosť niekdajší austrálsky tenista Mal Anderson, ktorý v roku 1957 ako prvý nenasadený hráč ovládol dvojhru mužov na US Open v New Yorku. O úmrtí tenisovej legendy informovala organizácia Tennis Australia.

Anderson začínal svoju kariéru na pieskovom kurte na farme a postupne sa vypracoval na významnú osobnosť austrálskeho tenisu. V roku 1957 získal spomenutý grandslamový titul v USA a počas svojej kariéry triumfoval v dvojhre na Roland Garros aj Australian Open a v mixe na Australian Championships.

Na spomenutom US Open 1957 (vtedy ako majstrovstvá Spojených štátov amerických, pozn.) ako nenasadený na zdolal troch nasadených súperov a počas turnaja stratil iba dva sety. Okrem toho vyhral dvakrát aj Davisov pohár. V rebríčku ATP bol najvyššie na 2. pozícii.

Po hráčskej kariére pôsobil aj ako mentor mladých austrálskych hráčov, medzi ktorých patril aj Patrick Rafter, niekdajšia svetová jednotka. "Veľmi ma zasiahla správa o úmrtí Mala. Bol jednou z tých osôb, ktoré formovali môj tenis už od samotného začiatku," povedal Rafter, ktorý dvakrát ovládol US Open.

"Bol skutočnou tenisovou legendou, ale predovšetkým výborným človekom – pokorným, štedrým a vždy ochotným pomôcť mladším hráčom. Austrálsky tenis prišiel o jednu zo svojich veľkých osobností, mnoho z nás prišlo o priateľa a mentora. Cítim sa šťastný, že som ho mohol poznať," dodal Rafter.

Mal Anderson zostane v dejinách športu ako významná postava, ktorá zanechala hlboký odtlačok v austrálskom aj svetovom tenise.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 91 rokov zomrel austrálsky velikán Mal Anderson © SITA Všetky práva vyhradené.

