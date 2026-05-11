Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Tréner Česka si nepamätá toľko ospravedlneniek pred svetovým šampionátom. Skladanie nominácie bolo veľmi ťažké
11.5.2026 (SITA.sk) - „Bola to jedna z tých veľmi ťažkých nominácií, ospravedlneniek prišlo veľa. Toľko si nepamätám. Ale chápem to, nedá sa nič robiť,“ povedal Rulík po návrate z turnaja Beijer Hockey Games podľa webu hokej.cz.
Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík priznal, že tvorba nominácie na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku patrila k najnáročnejším v jeho kariére. Dôvodom bol vysoký počet hráčov, ktorí sa pred šampionátom ospravedlnili.
„Bola to jedna z tých veľmi ťažkých nominácií, ospravedlneniek prišlo veľa. Toľko si nepamätám. Ale chápem to, nedá sa nič robiť,“ povedal Rulík po návrate z turnaja Beijer Hockey Games podľa webu hokej.cz.
Český kouč zdôraznil, že pri výbere hráčov prihliadal najmä na korčuliarske schopnosti a rozhodovanie v stiesnenom priestore, čo bude na veľkom klzisku vo Švajčiarsku kľúčové. „Prihliadali sme na to, aby sme to na veľkom ihrisku ukorčuľovali. To bola jedna z hlavných vecí. Ľad je obrovský a keď mužstvo korčuliarsky nestíha, je veľmi ťažké zápasy zvládnuť,“ vysvetlil Rulík.
Dodal, že dôležitá bola aj schopnosť hráčov správne reagovať pod tlakom a vyhýbať sa zbytočným stratám pukov. Český tím zatiaľ nemá uzavretú konečnú súpisku. Podľa pravidiel musí realizačný tím vo štvrtok zapísať minimálne 15 hráčov, ďalšie mená môžu pribudnúť neskôr. „Uvidíme, aký bude vývoj v NHL, ale už tam veľa hráčov, na ktorých by sme mohli čakať, nemáme,“ uviedol reprezentačný tréner.
Rulík zároveň potvrdil, že skúsení útočníci Roman Červenka a Lukáš Sedlák sa k národnému tímu pripoja až priamo pred šampionátom. Realizačný tím im doprial viac času na regeneráciu po náročnom klubovom play-off. „Romanovi som volal asi dva dni po poslednom zápase a okamžite sme boli dohodnutí. S Lukášom som hovoril tiež v tom čase, nechali sme mu týždeň, aby si to premyslel. Potom mi zavolal, že má záujem reprezentovať,“ priblížil Rulík.
Česká reprezentácia podľa neho vstupuje do turnaja s cieľom postúpiť do štvrťfinále a následne bojovať o medaily. „Nemôžeme mať iný cieľ, než prebojovať sa do štvrťfinále a zabojovať o postup ďalej,“ skonštatoval český tréner.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Česka si nepamätá toľko ospravedlneniek pred svetovým šampionátom. Skladanie nominácie bolo veľmi ťažké © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 91 rokov zomrel austrálsky velikán Mal Anderson
Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy
