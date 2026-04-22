Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
22. apríla 2026
Vojenský čin roka 2025 pozná svojich laureátov, cieľom ankety je vyzdvihnúť významné skutky – FOTO
Ocenenia boli tradične udelené v štyroch kategóriách - Záchrana života, Pomoc verejnosti, Priateľ armády a Služba vlasti. Návrhy na ocenenie mohli podávať príslušníci rezortu obrany a aj široká verejnosť.
22.4.2026 (SITA.sk) - Ocenenia boli tradične udelené v štyroch kategóriách - Záchrana života, Pomoc verejnosti, Priateľ armády a Služba vlasti. Návrhy na ocenenie mohli podávať príslušníci rezortu obrany a aj široká verejnosť.
Vojenský čin roka 2025 pozná svojich laureátov. Galavečer pri príležitosti 29. ročníka ankety Vojenský čin roka sa uskutočnil v utorok 21. apríla. Laureáti si prevzali svoje ocenenia za prítomnosti prezidenta a hlavného veliteľa Ozbrojených síl (OS) SR Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a tiež najvyšších predstaviteľov rezortu obrany, OS SR, profesionálnych vojakov a hostí.
Priblíženie práce profesionálnych vojakov
Cieľom ankety je každoročne oceniť a vyzdvihnúť skutky príslušníkov rezortu obrany a občanov, ktoré svojim humánnym charakterom, morálnym posolstvom a obetavosťou presahujú rámec ich povinností a šíria pozitívne hodnoty spojené s vojenskou službou a patriotizmom.
„Aj aktuálne nominované príbehy často zachytávajú momenty odvahy v krízových situáciách alebo dlhodobú spoluprácu s ozbrojenými silami zo strany civilného sektora. Práve tieto príbehy dokazujú, že hodnoty ako odvaha a spolupatričnosť majú v spoločnosti stále pevné miesto a môžu inšpirovať ďalších k činorodosti a zodpovednosti,“ uviedlo ministerstvo, ktoré si súčasne uvedomuje zmysel budovania pozitívneho obrazu OS SR medzi civilnými obyvateľmi. Prácu profesionálnych vojakov sa preto snaží priblížiť aj prostredníctvom tejto ankety.
Ocenenia boli tradične udelené v štyroch kategóriách - Záchrana života, Pomoc verejnosti, Priateľ armády a Služba vlasti. Návrhy na ocenenie mohli podávať príslušníci rezortu obrany a aj široká verejnosť. O víťazoch rozhodla komisia, ktorá bola zložená z predstaviteľov rezortu pod vedením prezidenta.
Záchrana života suseda
V kategórii Záchrana života udelili cenu Štefanovi Sčešňakovi zo 64. práporu bezpilotných systémov a elektronického boja z 22. prieskumného pluku. Ocenenie získal sa svoj hrdinský čin, kedy sa v obci Demjata bez váhania zapojil do záchrany života svojho suseda. Vďaka odborným znalostiam a rýchlemu vyhodnoteniu situácie, poskytol susedovi okamžitú prvú pomoc a koordinoval aj ďalšie kroky, kým neprišli záchranné zložky.
„Tento čin je dôkazom, že hodnoty OS SR – služba vlasti, ochrana života a pomoc občanom – sú Štefanom Sčešňakom napĺňané nielen v službe, ale aj v civilnom živote. Jeho skutok si zaslúži verejné uznanie a je hodný ocenenia Vojenský čin roka,“ skonštatoval rezort obrany.
V kategórii Priateľ armády ocenili Jána Dašovského, zakladateľa a riaditeľa múzea RAF House v českých Ivančiciach. Dlhodobo sa aktívne podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k OS SR. „Jeho práca ďaleko presahuje bežné podnikateľské aktivity. S hlbokou úctou a nadšením sa venuje pripomínaniu hrdinstva tých, ktorí bojovali za slobodu,“ priblížilo ministerstvo obrany. V Ivančiciach vytvoril výnimočné miesto, ktoré spája vojenskú históriu, letectvo a vlastenectvo.
V rámci projektu vybudoval Múzeum RAF generála Emila Bočeka, ktoré je poctou československým letcom v službách Royal Air Force. Vďaka Jánovi v spolupráci s veteránmi či historikmi, sa tento priestor stal významným centrom popularizácie vojenskej histórie. Súčasne je aktívnym podporovateľom leteckej komunity a modelárskeho športu. Prispieva tak zároveň k výchove novej generácie nadšencov pre letectvo.
Zbierka pre detskú nemocnicu
V kategórii Pomoc verejnosti ocenili veliteľa 2. brigády vzdušných síl Zvolen Patrika Paulovčíka a celý kolektív brigády. Príslušníci tejto brigády podľa ministerstva opäť ukázali, že uniforma nie je iba symbolom sily, ale aj ľudskosti či spolupatričnosti. Zorganizovali totiž zbierku pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici.
V rámci dobrovoľnej vianočnej zbierky sa podarilo vyzbierať sumu 5 200 eur. Nemocnica za vyzbierané peniaze zaobstará dialyzačný prístroj, ktorý pomôže liečbe detských pacientov a kvalitu starostlivosti. Príslušníci brigády sa však neobmedzili len na finančnú pomoc a nemocnici venovali aj dary, ako napríklad detské oblečenie, vankúše a iné maličkosti pre deti.
„Ďalším prejavom podpory je organizovanie Memoriálu Vlada Kollára, na ktorom si každoročne kolegovia uctievajú pamiatku rotmajstra Vladimíra Kollára symbolickým cezpoľným behom v dĺžke 3 800 m a ktorého súčasťou je finančná zbierka pozostalým rodinným príslušníkom,“ doplnil rezort obrany a podotkol, že kolektív z tejto brigády sa podieľal aj pri pomoci svojho už bývalého kolegu, ktorý pre autonehodu zostal odkázaný na invalidný vozík.
Podpora regrutácie
Poslednou oceňovanou kategóriou je Služba vlasti. Ocenenie poputovalo príslušníkovi 5. pluku špeciálneho určenia Žilina Petrovi, ktorý sa dlhodobo venuje aktivitám na podporu regrutácie a prezentácie OS SR. Robí tak nielen v rámci práce, ale aj nad rámec služobného času.
„Jeho osobná iniciatíva, zodpovednosť a schopnosť organizovať a viesť prezentačné aktivity vytvárajú reálny, merateľný dopad a prinášajú konkrétne výsledky v prospech OS SR. Peter vlastnou iniciatívou vyhľadáva príležitosti, koordinuje prezentácie a zabezpečuje kontakt s verejnosťou spôsobom, ktorý podstatne zvyšuje dôveryhodnosť OS SR v očiach občanov a mladých ľudí,“ priblížilo ministerstvo.
Peter je tak podľa rezortu príkladom vojaka, ktorý svojou iniciatívou, pracovným nasadením a reprezentáciou pluku aj OS SR výrazne prispieva k posilneniu dôvery verejnosti v slovenskú armádu a zvyšuje aj regrutačný potenciál.
Zdroj: SITA.sk - Vojenský čin roka 2025 pozná svojich laureátov, cieľom ankety je vyzdvihnúť významné skutky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
