Vojna na Ukrajine zhorší situáciu v slovenskom stavebníctve, mnoho ukrajinských pracovníkov muselo odísť

Odísť mohlo päťtisíc Ukrajincov

Niektorí zamestnávatelia pomôžu rodinám

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pre vojnu na Ukrajine okrem negatívneho vplyvu na zamestnanosť v slovenskom stavebníctve možno očakávať ďalšie zvýšenie cien niektorých stavebných materiálov, najmä ocele a ropných výrobkov ako nafta či plasty.Ako pre agentúru SITA uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik , niektorí zahraniční investori už pozastavujú prípravu svojich projektov v SR pre neistú ďalšiu ekonomickú situáciu v celej východnej Európe a narušenie dodávateľsko-odberateľských reťazcov.„To spôsobí pokles zákaziek v súkromnom stavebníctve,“ očakáva Kováčik s tým, že situácia sa dynamicky vyvíja.Výkonnosť domáceho stavebníctva môže zhoršiť odchod ukrajinských pracovníkov v súvislosti s vojenským konfliktom v ich krajine.Šéf profesijnej organizácie stavebných podnikateľov predpokladá, že sa to môže týkať polovice, teda päťtisíc Ukrajincov pracujúcich v stavebnom sektore na Slovensku.„Časť odišla pomôcť svojim rodinám pri evakuácii z Ukrajiny, časť odchádza späť na Ukrajinu predovšetkým z dôvodu zapojiť sa do bojov na obranu krajiny. A to aj keď nedostali povolávacie rozkazy,“ priblížil Kováčik.Do začiatku ozbrojenej agresie Ruska proti nášmu východnému susedovi, teda do 24. februára, pracovalo v slovenskom stavebníctve približne desaťtisíc Ukrajincov, zamestnancov a živnostníkov, čo je zhruba 6 percent celkového počtu pracovníkov v tomto odvetví.„Časť ukrajinských pracovníkov pracuje na Slovensku v stavebníctve dlhodobo, mnohí z nich tu zanechávajú svoje manželky a detí bez príjmov. Zamestnávatelia týmto pracovníkom vo väčšine prípadov garantujú pracovné miesta ako prekážku v práci. Niektorí zamestnávatelia idú dobrovoľne vyplácať týmto rodinám tretinu až polovicu mzdy na krytie životných nákladov,“ upozornil prezident ZSPS.Pre takéto prípady by podľa neho bolo vhodné, keby tieto náklady refundovala vláda. Kováčik očakáva zvýšený záujem o prácu najmä Ukrajiniek, ktoré s deťmi utiekli pred vojnou aj na Slovensko, hlavne v službách a zdravotníctve.„Stavebníctva sa to bude týkať len minimálne, alebo výnimočne,“ myslí si.