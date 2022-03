Americký senátor Lindsey Graham žiada zabitie Putina

Americký senátor Lindsey Graham vo štvrtok v televíznom vysielaní žiadal, "aby niekto v Rusku" zabil ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a Grahamovho vyhlásenia na sociálnej sieti.





Niekto v Rusku musí začať konať a odstrániť tohto "chlapa", povedal Graham vo vysielaní televízie Fox News. Tieto vyjadrenia neskôr zopakoval aj na Twitteri, píše AFP."Nájde sa v Rusku Brutus? Nájde sa tam úspešnejší plukovník Schauffenberg?" napísal Graham. Tento jednotlivec by podľa republikánskeho senátora Grahama preukázal pre Rusko a svet "obrovskú službu".Ďalší členovia amerického Kongresu vrátane členov Republikánskej strany Grahamov tvít označili za ľahkomyseľný, píše na svojej webovej stránke denník The Washington Post.Brutus bol politik, ktorý sa v prvom storočí pred naším letopočtom podieľal na vražde rímskeho vojvodcu Gaia Iulia Caesara, píše The Washington Post.Claus Schenk von Stauffenberg bol vodcom skupiny, ktorá 20. júla 1944 spáchala na Hitlera nevydarený atentát v jeho hlavnom vojenskom stane Wolfsschanze v Rastenburgu.