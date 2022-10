Voľba 2022: Moratórium sa má v Bratislavskom a Trnavskom kraji predĺžiť

Volebné moratórium by sa malo v Bratislavskom a Trnavskom kraji predĺžiť. Dôvodom je avizované predĺženie otvorenia volebných miestností v obciach Tomášov (okres Senec), Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Vyplýva to z vyjadrenia predsedu štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza.





"Štátna komisia zdôrazňuje, že k ukončeniu volebného moratória v príslušnom volebnom obvode, čo je aj volebný obvod samosprávneho kraja, dôjde až potom, čo sa ukončí hlasovanie vo všetkých volebných okrskoch," informoval Orosz. Nevylúčil, že k predĺženiu volieb môže prísť aj v niektorom z okrskov v ďalších samosprávnych krajoch.V prípade Tomášova by malo ísť o 45-minútové predĺženie volieb, v Macove by sa malo voliť o hodinu a pol dlhšie."Čo sa týka priebežných výsledkov, až po uzavretí poslednej okrskovej komisie bude možné priebežné výsledky za daný kraj zverejňovať," povedal predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Peter Peťko. Štatistický úrad by mal priebežné neoficiálne výsledky volieb šéfov samosprávnych krajov aktualizovať v polhodinových intervaloch.V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.