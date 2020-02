Voľby 2020: Andrej Danko vyzval Slovákov voliť, odporučil počúvať hlas srdca a svedomia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 - Predseda parlamentu Andrej Danko ( SNS ) v príhovore v RTVS na Jednotke vyzval ľudí, aby prišli k volebným urnám v sobotu 29. februára. Slovákom odporučil rozlišovať tých, ktorí pre národ pracujú od tých, ktorí majú len prázdne sľuby. Pripomenul, že právo voliť a právo byť volený je výsada, ktorú chráni Ústava SR.„V tomto období sa rozhoduje o charaktere nášho štátu. Rozhodujme sa prezieravo, na základe zdravého úsudku. Na výber máme niekoľko ciest. Správnou je však len tá, ktorá vedie k pokore a k poznaniu samých seba. Tá, ktorá sa opiera o hodnoty, ktoré sú určené našimi predkami. Nezraďme ich,“ vyhlásil Danko.Odporučil počúvať hlas srdca a svedomia a tiež rozlišovať tých, ktorí pre národ pracujú od tých, ktorí majú len prázdne sľuby. „Nezapredajme náš ťažko vybojovaný národný štát. Slúžme sami sebe, pracujme pre seba. Nebuďme otrokmi vo vlastnom štáte. My sme tu doma! Dokážme to aj v najbližších voľbách. Zachovajme Slovensko, aké ho poznáme my, a aké ho chceme, a to aj pre nasledujúce generácie,“ zakončil prejav predseda parlamentu.Vyhlásenie v RTVS k nadchádzajúcim parlamentným voľbám mala tiež prezidentka Zuzana Čaputová a po Andrejovi Dankovi premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).