Voľby 2020: Pellegrini vyzval ľudí, aby posudzovali kandidátov nielen podľa rečí, ale aj doterajších skutkov

26.2.2020 - Pri rozhodovaní, koho voliť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, majú ľudia skúmať sľuby, ktoré im jednotliví kandidáti dávajú a posudzovať ich nielen podľa rečí, ale aj doterajších skutkov. Voličov k tomu vyzval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo svojom dnešnom vyhlásení v RTVS na Jednotke. Zároveň im odporučil pozrieť sa aj na to, čo majú jednotliví kandidáti za sebou, aké majú osobnostné či vzdelanostné predpoklady a skúsenosti.Prvoradou úlohou je podľa premiéra vytvoriť na Slovensku podmienky na vnútropolitickú stabilitu bez zbytočných hádok a škriepok.„Prvoradou našou úlohou je vytvoriť podmienky na vnútropolitickú stabilitu bez zbytočných hádok a škriepok. Tá je kľúčom k ďalšiemu úspechu Slovenska ako síce malej krajiny, ale so šikovnými a pracovitými ľuďmi. Skúsme si pomenovať priority, ktoré by naši volení zástupcovia mali napĺňať. Či chceme, aby Slovensko napríklad ostalo členskou krajinou Európskej únie a NATO, či chceme, aby ostalo sociálnym štátom, aby bolo stabilné, bezpečné a riadené kompetentnými ľuďmi," povedal Pellegrini. Obdobne sa už vyjadril aj v rámci predvolebnej kampane svojej strany Smer-sociálna demokracia.Predsedu vlády by podľa vlastných slov potešilo, keby vo voľbách silným hlasom prehovorili všetky slovenské regióny. „Som presvedčený, že Slovensko bude iba také silné, aké budú jeho jednotlivé časti," povedal s tým, že všade majú ľudia právo na dobrú prácu za dobrý plat, dostupnú zdravotnú starostlivosť, kvalitné vzdelanie či pocit bezpečia.„Preto by o budúcej podobe slovenskej politiky mali prehovoriť tak obyvatelia tých najmenších obcí, ako aj menších a väčších miest či metropoly. Preto vás všetkých bez rozdielu bydliska pozývam k volebným urnám," povedal.Pellegrini sa tiež vyjadril k polarizácii spoločnosti. Povedal, že by si veľmi želal, nech sa už parlamentné voľby skončia akokoľvek, aby boli jedným z krokov k zmiereniu ľudí na Slovensku. Nie ďalším krokom k ich rozdeľovaniu. „Veľmi ma trápi, keď vidím, ako politika odcudzuje vzájomne rodiny, priateľov či kolegov na pracovisku,“ dodal s tým, aby voličov pri ich rozhodovaní neviedla nenávisť.Parlamentné voľby sa konajú 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 07:00 do 22:00.