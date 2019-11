VOĽBY BY NA PRELOME OKTÓBRA A NOVEMBRA VYHRAL SMER-SD PRED PS-SPOLU

Bratislava 9. novembra - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome októbra a novembra, zvíťazila by v nich strana Smer-SD s 20 percentami hlasov. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia s 11,7 percenta a tretia by skončila strana Za ľudí s 10,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov, ktorý sa uskutočnil od 30. októbra do 6. novembra.





Štvrté miesto patrí v prieskume Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) s 10,3 percenta hlasov. Nasleduje hnutie Sme rodina so siedmimi percentami a SNS so 6,8 percenta hlasov. KDH a OĽaNO by získali zhodne po 5,7 percenta hlasov. S piatimi percentami hlasov skončila v prieskume strana SaS.Do Národnej rady SR by sa nedostali strany Most-Híd so 4,1 percenta, SMK-MKP s 3,5 percenta, Vlasť s troma percentami, Dobrá voľba s 2,9 percenta a Máme toho dosť! s jedným percentom hlasov.V parlamente by Smer-SD obsadil 36 kresiel, koalícia PS a Spolu by získala 21, Za ľudí 19, ĽSNS 19, Sme rodina 13, SNS 13, KDH desať, OĽaNO desať a SaS deväť mandátov.Na prelome októbra a novembra by sa na voľbách zúčastnilo 75,1 percenta oslovených respondentov, 14,4 percenta ľudí by nešlo voliť a 10,5 percenta oslovených odpovedalo "neviem".