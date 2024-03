Voliči Harabina a Danka dajú podľa prieskumov v druhom kole hlas Pellegrinimu, vyhlásil minister práce Tomáš

Sociálny demokrat

Konzervatívec

17.3.2024 (SITA.sk) - Prieskumy hovoria, že voliči Štefana Harabina aj Andreja Danka budú v druhom kole prezidentských volieb voliť predsedu parlamentu Petra Pellegriniho V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ). Na rozdiel od Ivana Korčoka , ktorý je podľa Tomáša liberálny kandidát, je Pellegrini sociálny demokrat.„Je sociálny demokrat a od prvej do poslednej chvíle to dokazuje," povedal Tomáš. Na druhej strane je podľa Tomáša Korčok liberál a hrdo sa k tomu aj hlásiŠéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková na druhú stanu pripomenula, že podľa kandidáta Štefana Harabina je Pellegrini liberálny kandidát a svojim voličom ho neodporučil voliť ani v druhom kole.„Hovorí to aj pán Danko, ktorý je dokonca koaličným partnerom pána Pellegriniho, že je to liberálny kandidát, ktorý jednoducho zradí," zdôraznila Holečková. Na druhej strane Korčok podľa nej KDH garantoval, že sa cíti ako konzervatívec. „Žije dlhodobo v manželstve a podobné veci," dodala Holečková.