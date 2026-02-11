Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

11. februára 2026

Vonnová absolvovala tretiu operáciu: Úspech mal iný význam


Tagy: Lindsey Vonnová

„Absolvovala som tretiu operáciu, ktorá bola úspešná," povedala.



Zdieľať
Vonnová absolvovala tretiu operáciu: Úspech mal iný význam

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová absolvovala tretiu operáciu na zlomenej ľavej nohe po páde v nedeľňajšom zjazde na zimných olympijských hrách 2026.


„Absolvovala som tretiu operáciu, ktorá bola úspešná. Úspech mal pred niekoľkými dňami úplne iný význam. Robím progres a aj keď je zatiaľ pomalý, tak viem, že budem v poriadku. Ďakujem všetkým, ktorí stáli po mojom boku a krásnym prejavom lásky a podpory od ľudí z celého sveta. Tiež chcem pogratulovať všetkým americkým športovcom, ktorí ma inšpirujú a dávajú mi dôvod im fandiť,“ citovala agentúra AP stanovisko Vonnovej.

Američanka sa postavila na olympijský svah aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene. Štyridsaťjedenročná Vonnová mala sen získať druhé olympijské zlato v kariére a išla do veľkého risku po tom, čo v minulom týždni spadla na pretekoch Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Na trati zvolila rýchlu stopu, no už po približne 13 sekundách vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek a Vonnová zostala ležať na zjazdovke v bolestiach, jej krik bolo počuť aj v ruchových mikrofónoch.

Vonnová už absolvovala dva operačné zákroky s cieľom stabilizovať jej stav a zabrániť komplikáciám.


Tagy: Lindsey Vonnová
