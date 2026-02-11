|
11. februára 2026
ZOH 2026: Slovensko – Fínsko 4:1. Slafkovský žiaril, Slováci šokovali Fínov
Skvelý vstup do olympiády: Slovensko zlomilo Fínsko v tretej tretine
Zdieľať
Slováci zdolali Fínov 4:1 v prvom zápase na olympiáde. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, ďalšie pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Fínsko vstupovalo do zápasu ako favorit. V tíme malo výlučne hráčov z NHL. Slovensko naposledy zdolalo Fínov na vrcholovom podujatí v seniorskej kategórii v apríli 2004.
Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu aktívne, no postupne čelili silnému tlaku Fínov, ktorí ich výrazne prestrieľali, pričom brankár Samuel Hlavaj si pripísal množstvo výborných zákrokov a držal čisté konto.
Skóre otvoril v 8. minúte Juraj Slafkovský po chybe fínskeho obrancu. Slováci ustáli aj oslabenie a v prvej tretine viedli 1:0 napriek streleckej prevahe súpera.
Vyrovnávajúci gól strelil v druhej tretine Eeli Tolvanen po prihrávke Joela Armiju. Fíni zostali aktívni a tlačili Slovákov v ich obrannom pásme, ale Hlavaj predviedol niekoľko výborných zákrokov. Po dvoch tretinách mali prevahu v streľbe 33:16.
V tretej tretine zvýšil na 2:1 po úspešnom buly Dalibor Dvorský a následne pridal tretí gól Slovákov Slafkovský, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase. V závere Fíni odvolali brankára a Adam Ružička skóroval do prádznej bránky – 4:1.
Hokejisti nastúpili proti Fínsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Juraj Slafkovský hral v prvom útoku s centrom Adamom Ružičkom a Tomášom Tatarom na krídle.
Slovensko malo v tíme aj troch hráčov z ruskej KHL – útočníkov Ružičku a Adama Lišku a obrancu Martina Gernáta. Jedinou ďalšou krajinou so zástupcom z KHL je Francúzsko (Stéphane Da Costa, ktorý v lige pôsobí nepretržite od roku 2018).
Najbližší zápas hrajú hokejisti v piatok o 12.10 h proti Taliansku.
V sobotu ich v rovnakom čase čaká Švédsko. Skupinová časť má len tri zápasy. Následné zápasy play-off sú na programe 17. februára a štvrťfinále 18. februára.
hlas po zápase /zdroj: STVR/:
Erik Černák, obranca SR: „Sú to úžasné pocity. Vedeli sme, ako máme hrať. Čakali sme fínsky tlak, no ustáli sme to. Postupne sme zlepšili našu hru. Dali sme góly a dokázali to ubrániť. Máme cenné víťazstvo, no týmto sa to nekončí. Výkon Jura Slafkovského bol „masaker.“ Má výbornú sezónu v Montreale a priniesol si to aj do reprezentácie. Je so mnou na izbe a aj to mu pomohlo. Odviedol výbornú prácu. Bol to však výborný tímový výkon. Sme jeden tím a každý z nás vie hrať hokej. Myslím si, že sme dostatočne silní na to, aby sme potrápili každého a vyhrávali aj nad favoritmi.“
Šimon Nemec, obranca SR: „Tréner Vlado Országh priniesol trpezlivosť. Myslím si, že Fínov sme zdolali ich hrou. Ja rád hrám veľkú porciu minút. Keď sa vyhráva, tak sa hrá ľahšie. Čím viac hrám, tým som lepší. Samo Hlavaj bol v bránke výborný, no o neho sme nemali obavy. Verili sme mu. Prvú tretinu sme nehrali najlepšie, no potom sme sa zlepšili. Tešíme sa z tohto víťazstva, no nemôžeme uletieť. Proti Taliansku nás čaká úplne iný hokej. Potešíme sa z dnešného víťazstva, no ideme ďalej. Turnaj je rýchly, na veľkú eufóriu nie je čas.“
Tomáš Tatar, útočník, kapitán SR: „Tento zápas ukázal, aký je dnes vyrovnaný hokej. Fínom patrí veľký rešpekt, sú to skvelí hokejisti. My sme hrali so srdcom a kompaktne. Som hrdý na náš tím, ale aj na fanúšikov. Atmosféra bola elektrizujúca., užívali sme si ju. Prehusťovali sme stredné pásmo a sťažovali sme Fínom prechod do útočného. Robili sme im to, čo robievali oni nám. Naša obetavosť bola skvelá.“
Slovensko – Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) – 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodcovia: Furlatt (Kan.), MacFarlane – Daisy (obaja USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel
Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen – Rantanen, Hintz, Granlund – Aho, Lehkonen, Teräväinen – Lundell, Luostarinen, Kakko – Tolvanen, Armia, Haula – Kiviranta
Správu budeme aktualizovať
