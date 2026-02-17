Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

17. februára 2026

Vonnová sa vrátila do USA: Neuveriteľný pocit byť späť


Talianske Treviso v pondelok opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde.



Vonnová sa vrátila do USA: Neuveriteľný pocit byť späť

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa vrátila do USA. Talianske Treviso v pondelok opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde.


Štyridsaťjedenročná Vonnová vydržala na trati iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. Na letisko Marca Pola v Benátkach ju v pondelok previezli sanitkou. „Už viac ako týždeň som nestála na vlastných nohách. Od pretekov som bola pripútaná na nemocničné lôžko. A aj keď sa ešte neviem postaviť na nohy, je to neuveriteľný pocit byť späť na domácej pôde,“ napísala Američanka na sociálnej sieti X.

Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže len pár dní pred štartom olympiády si roztrhla predný skrížený väz v kolene. Neskôr však uviedla, že zranenie s jej pádom nesúviselo. Olympijskú šampiónku z roku 2010 čakajú v USA ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia, pripomenula agentúra DPA.


