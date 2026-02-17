|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. februára 2026
Vonnová sa vrátila do USA: Neuveriteľný pocit byť späť
Tagy: Lindsey Vonnová
Talianske Treviso v pondelok opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde.
Zdieľať
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa vrátila do USA. Talianske Treviso v pondelok opustila po štyroch operáciách zapríčinených nepríjemným pádom v olympijskom zjazde.
Štyridsaťjedenročná Vonnová vydržala na trati iba trinásť sekúnd a po ťažkom páde utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti. Na letisko Marca Pola v Benátkach ju v pondelok previezli sanitkou. „Už viac ako týždeň som nestála na vlastných nohách. Od pretekov som bola pripútaná na nemocničné lôžko. A aj keď sa ešte neviem postaviť na nohy, je to neuveriteľný pocit byť späť na domácej pôde,“ napísala Američanka na sociálnej sieti X.
Vonnová účasťou v zjazde riskovala, keďže len pár dní pred štartom olympiády si roztrhla predný skrížený väz v kolene. Neskôr však uviedla, že zranenie s jej pádom nesúviselo. Olympijskú šampiónku z roku 2010 čakajú v USA ďalšie operačné zákroky a dlhá rehabilitácia, pripomenula agentúra DPA.
Tagy: Lindsey Vonnová
Súvisiace články:
Vonnová absolvovala tretiu operáciu: Úspech mal iný význam (11. 2. 2026)
Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi a je najstaršia víťazka v histórii Svetového pohára (12. 12. 2025)
Vonnová spadla v tréningu na zjazd v Cortine d´Ampezzo (16. 1. 2025)
Video: Super G vyhrala Mazeová, Vonnovú odviezla helikoptéra (5. 2. 2013)
Vonnovej triumf v super G a tretí veľký glóbus (12. 3. 2010)
Kráľovná zjazdu Vonnová obhájila malý glóbus (6. 3. 2010)
Vonnová zlatej Rieschovej: Som na teba hrdá! (27. 2. 2010)
Vonnová si pri páde v obráku zlomila malíček (25. 2. 2010)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále
ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále
<< predchádzajúci článok
Draisaitl pozná recept na kŕče: Najlepšia je horčica
Draisaitl pozná recept na kŕče: Najlepšia je horčica