Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Vražda muža v Ilave má obvinenú, žena mala svojho partnera usmrtiť viacerými bodnými ranami – FOTO
Z vraždy muža v Ilave polícia obvinila 29-ročnú ženu. Ako pripomenula hovorkyňa Krajského riaditeľstva ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Z vraždy muža v Ilave polícia obvinila 29-ročnú ženu. Ako pripomenula hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Ingrid Krajčíková, vo štvrtok 12. marca polícia prijala oznámenie, že v jednom z rodinných domov v meste Ilava bolo nájdené telo muža, ktorý mal zomrieť na následky násilného konania.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 29-ročná žena vo štvrtok v nočných hodinách, na prízemí rodinného domu, úmyselne usmrtila svojho 54-ročného priateľa, a to tak, že mu mala ostrým predmetom spôsobiť viacero bodných a bodnorezných poraní tela, v dôsledku čoho mu bola spôsobená smrť,” uviedla Krajčíková.
Doplnila, že páchateľku príslušníci trenčianskej krajskej kriminálky zadržali ešte vo štvrtok na základe intenzívnej operatívno-pátracej činnosti. Žena po vykonaní procesných úkonov putovala do cely policajného zaistenia. „V súvislosti s uvedeným prípadom boli zadržané ďalšie dve osoby mužského pohlavia, ktorých účasť na trestnom čine bola doposiaľ vykonanými úkonmi vylúčená a z toho dôvodu boli prepustené na slobodu,” dodala krajská policajná hovorkyňa.
Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne vzniesol 29-ročnej žene obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Spracovaný bol aj podnet na jej väzobné stíhanie a spis si prevzal prokurátor z Krajskej prokuratúry v Trenčíne. „O jej ďalšom osude bude rozhodovať súd,” uzavrela Krajčíková.
Zdroj: SITA.sk - Vražda muža v Ilave má obvinenú, žena mala svojho partnera usmrtiť viacerými bodnými ranami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
