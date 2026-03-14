Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
Včera Archív správ Nastavenia
14. marca 2026
Zoroslav Kollár: Naším cieľom nie je niekoho posielať do väzenia, ale riešenie ekonomickej situácie, Slovensko riadia ekonomickí analfabeti – VIDEO
Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár tvrdí, že hlavným cieľom jeho politického projektu nie je trestanie ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár tvrdí, že hlavným cieľom jeho politického projektu nie je trestanie politických oponentov, ale riešenie ekonomickej situácie krajiny. Uviedol to v rozhovore pre SITA.
Podľa Kollára je síce pravda, že časť voličov súčasnej vládnej koalície je sklamaná z nenaplnených sľubov o potrestaní bývalých politických predstaviteľov, no Slovensko sa potýka s veľkými ekonomickými problémami, ktorými sa treba zaoberať.
„Ja nehovorím, že sme vznikli preto, aby sme niekoho dávali do basy. Nie je mojím primárnym cieľom, ak by sme sa dostali do parlamentu alebo do vlády, niekoho naháňať a strkať do väzenia. Bežnému občanovi to nič neprinesie,“ povedal. Zároveň však dodal, že aj spravodlivosť musí byť nastavená a tí politici, ktorí robili veci, ktoré sa občanom nepáčia a významne poškodili spoločnosť, by mali niesť za to zodpovednosť.
Kollár pripomenul, že politici v minulosti sľubovali potrestanie svojich predchodcov, no tieto sľuby sa nenaplnili a ľudia sú preto nespokojní a frustrovaní. Kritizoval fungovanie systému spravodlivosti na Slovensku. Ako právnik tvrdí, že úplná objektivita v rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní je podľa neho prakticky nedosiahnuteľná. „Je tam príliš veľa subjektivizmu a v posledných rokoch sa do toho vnáša aj politický prvok,“ poukázal.
Podľa Kollára sa Slovensko dostalo na „okraj pomyselného útesu“ v ekonomike. „Slovensko riadia ekonomickí analfabeti. A to je zároveň odpoveď na otázku, čo si myslím o konsolidácii. Ako je možné, že Slovensko začínalo so štátnym dlhom na úrovni asi 500 miliónov eur a dnes sme dlžní 85 miliárd. To znamená 170 násobok za 34 rokov, odkedy Slovensko je samostatná republika,“ vyhlásil. Poukázal na to, že nikdy sme nemali vyrovnaný rozpočet a vždy sa iba hasil deficit.
Kollár sa kriticky vyjadril aj k opatreniam v sociálnej oblasti. Ako príklad uviedol 13. dôchodok. „Ak by som chcel dôchodcom pomôcť, zlepším im tých dvanásť dôchodkov. Trinásty dôchodok je politické heslo, je to normálne podvod na voličoch. Je to o tom, aby si tí voliči zapamätali, že ja som vám dal ten 13. dôchodok, mňa potom volte,“ dodal.
Kritika fungovania spravodlivosti
Kritika 13. dôchodku
>>> Celý rozhovor so Zoroslavo Kollárom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zrážka dvoch áut v Košiciach zablokovala dôležitú križovatku, vodič mal prejsť na červenú – FOTO
Vražda muža v Ilave má obvinenú, žena mala svojho partnera usmrtiť viacerými bodnými ranami – FOTO
