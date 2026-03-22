 Nedeľa 22.3.2026
 Meniny má Beňadik
 24hod.sk    Zo zahraničia

22. marca 2026

Trump dal Iránu 48 hodín na úplné otvorenie Hormuzského prielivu



Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.



Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu Iránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu. V opačnom prípade Spojené štáty „zasiahnu a zničia“ elektrárne v Iráne.


„Ak Irán do 48 HODÍN od tohto presného okamihu ÚPLNE NEOTVORÍ Hormuzský prieliv, BEZ OHROZENIA, Spojené štáty americké zaútočia a zničia ich mnohé ELEKTRÁRNE, POČNÚC NAJVÄČŠOU!“ napísal Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social. Stalo sa tak len deň po tom, čo prezident USA hovoril o „ukončení“ vojny na Blízkom východe, konštatuje stanica Sky News.

Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.

Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.

Irán po Trumpovom ultimáte hrozí útokmi na infraštruktúru

Iránske ozbrojené sily v nedeľu opätovne pohrozili cielením na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne po tom, čo sa americký prezident Donald Trump zaviazal „zničiť“ elektrárne v islamskej republike v prípade, že sa Hormuzský prieliv opäť neotvorí do 48 hodín. 

„V nadväznosti na predchádzajúce varovania, ak nepriateľ naruší iránsku palivovú a energetickú infraštruktúru, terčom útokov bude všetka energetická, informačno-technologická a odsoľovacia infraštruktúra patriaca USA a režimu v regióne,“ uviedlo operačné velenie iránskej armády Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová agentúra Fárs.

Vyhlásenie armády islamskej republiky prichádza po tom, čo dal Trump Iránu 48-hodinovú lehotu na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu.


