 24hod.sk    Príroda-Zvieratá

03. apríla 2026

Unikát v bratislavskej ZOO, narodilo sa mláďa takina zlatého, jedného z najvzácnejších druhov – VIDEO, FOTO



V ZOO Bratislava sa počas jarných mesiacov pribudlo niekoľko nových mláďat. V uplynulých dňoch sa narodilo aj mláďa vzácneho takina zlatého. Ako uviedla hovorkyňa ZOO ...



takin zlaty e1775214675216 676x436 3.4.2026 (SITA.sk) - V ZOO Bratislava sa počas jarných mesiacov pribudlo niekoľko nových mláďat. V uplynulých dňoch sa narodilo aj mláďa vzácneho takina zlatého. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, v zoologických záhradách na celom svete je chovaných len približne niekoľko desiatok týchto jedincov. „Mláďa je podľa prvých pozorovaní zdravé a vitálne, pričom ho starostlivo opatruje jeho matka,“ priblížila hovorkyňa.

V ZOO Bratislava len krátko



Takin zlatý je súčasťou chovu bratislavskej ZOO od roku 2023, kedy postupne priviezli samca zo ZOO Liberec a samicu zo ZOO Wroclaw. „Tento druh pochádza z horských oblastí Číny a je charakteristický svojou hustou, zlato sfarbenou srsťou, podľa ktorej získal aj svoje meno,“ vysvetlila Dzrurdzíková s tým, že svojím robustným telom a nezvyčajným vzhľadom pripomína kombináciu viacerých zvierat.
 
Narodenie mláďaťa je podľa hovorkyne významným úspechom nielen pre ZOO Bratislava, ale aj v rámci medzinárodného chovu tohto druhu. Takin zlatý je zároveň vedený ako zraniteľný druh podľa Červeného zoznamu IUCN, čo znamená, že vo voľnej prírode čelí zvýšenému riziku vyhynutia, najmä v dôsledku straty prirodzeného prostredia a ďalších environmentálnych tlakov.

Narodilo sa aj mláďa kudu malého


Návštevníci môžu dospelé jedince takina zlatého vidieť v lesnej časti Karpatského lesa ZOO, v susedstve tiav. „Mláďa zatiaľ zostáva v tesnej blízkosti matky a jeho pohyb je prirodzene opatrný, ak sa pošťastí, tak návštevníci budú môcť vidieť mláďa aj vonku, záleží však aj od dobrého počasia,“ poznamenala Dzurdzíková.
 
V ZOO Bratislava sa narodilo aj mláďa africkej antilopy kudu malý, vo výbehu za nosorožcami. „Ide o veľmi plachý druh, a preto bude mláďa ešte najbližšie týždne v zázemí spolu s matkou,“ dodala hovorkyňa s tým, že mláďa je v poriadku a darí sa mu dobre.



Zdroj: SITA.sk - Unikát v bratislavskej ZOO, narodilo sa mláďa takina zlatého, jedného z najvzácnejších druhov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

