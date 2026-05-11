Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Vývoj vojny sa obracia v prospech Ukrajiny, vyhlásila šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová
Ministerka zahraničných vecí EÚ uviedla, že Rusko utrpelo rekordné straty a Vladimir Putin je podľa nej v slabšej pozícii než kedykoľvek predtým. Šéfka diplomacie ...
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že vývoj vojny na Ukrajine sa postupne obracia v prospech Kyjeva.
Poukázala pritom na rekordné straty ruskej armády, ukrajinské útoky hlboko na ruskom území a zmenšené oslavy Dňa víťazstva v Moskve.
Dynamika sa mení
„Rekordné straty Moskvy na bojisku, hĺbkové ukrajinské útoky v Rusku a zredukovaná vojenská prehliadka v Moskve ukazujú, že dynamika vojny sa mení,“ povedala Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ.
„Ukrajina je v oveľa lepšej pozícii než pred rokom,“ dodala. Zároveň však upozornila, že „nie je čas na uspokojenie“.
Ruský prezident Vladimir Putin cez víkend naznačil, že vojna sa po viac než štyroch rokoch „blíži ku koncu“. Kallasová uviedla, že ministri EÚ analyzovali význam jeho vyjadrení.
„Myslím si, že celkové chápanie je také, že Putin je v slabšej pozícii než kedykoľvek predtým,“ povedala.
Schrödera nechcú
Kallasová zároveň odmietla Putinov návrh, aby sprostredkovateľom medzi Ruskom a Európou bol bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder.
„Schröder bol vysokopostaveným lobistom ruských štátnych spoločností. Je teda jasné, prečo ho Putin chce – v podstate by sedel na oboch stranách rokovacieho stola,“ vyhlásila.
Stagnujúca Amerika
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v Bruseli povedal, že Kyjev chce významnejšiu úlohu Európy v rokovaniach s Ruskom, no zdôraznil, že európske iniciatívy by mali dopĺňať stagnujúce americké snahy o mierové rokovania.
Kallasová dodala, že ministri EÚ budú neskôr v máji diskutovať o „červených čiarach“ Únie pre prípadné rokovania s Moskvou.
Zdroj: SITA.sk - Vývoj vojny sa obracia v prospech Ukrajiny, vyhlásila šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová © SITA Všetky práva vyhradené.
