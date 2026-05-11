11. mája 2026

Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa stretnú v rámci Slavkovského formátu, prediskutujú otázku energetiky i umelej inteligencie


11.5.2026 (SITA.sk) - Prezidenti si potom pod hradným bralom, pri sútoku riek Dunaj a Morava, pripomenú viac ako 400 mužov a žien, ktorí v týchto miestach zahynuli pri pokuse o útek za slobodou v rokoch 1945 – 1989.


Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa stretnú v utorok 12. mája v Bratislave na rokovaní v rámci takzvaného Slavkovského formátu (S3). Prezident Peter Pellegrini privíta dopoludnia na nádvorí hradu Devín prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra Van der Bellena, aby otvorili samit na mieste, ktoré je jedným z najvýznamnejších národných symbolov Slovenska.

Prezidenti si potom pod hradným bralom, pri sútoku riek Dunaj a Morava, pripomenú viac ako 400 mužov a žien, ktorí v týchto miestach zahynuli pri pokuse o útek za slobodou v rokoch 1945 – 1989. Obetiam režimu spoločne položia vence k pamätníku Brána slobody.

Dosah umelej inteligencie


Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začne na lodi, ktorá vypláva priamo z Devína. Témou diskusie budú podľa Kancelárie prezidenta SR otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci výziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo.

Hlavy štátov sa budú venovať aj otázkam energetickej bezpečnosti regiónu, zvyšovaniu odolnosti voči krízovým situáciám, možnostiach posilnenia cezhraničnej spolupráce či rozvoju infraštruktúry. Pre krajiny strednej Európy je dôležité vzájomne spolupracovať a efektívne reagovať na mimoriadne situácie.

Prezidenti budú pokračovať v diskusii aj na pôde múzea a galérie moderného umenia Danubiana. Toto plenárne rokovanie bude venované dosahu umelej inteligencie na vzdelávanie, pričom sa zamerajú aj na riziká, ktoré digitálne prostredie predstavuje pre deti a mládež.

Každoročné stretávanie prezidentov


Súčasťou samitu S3 bude prezentácia študentských inovačných projektov. Slovensko, Česko i Rakúsko budú zastupovať autori troch stredoškolských projektov v oblasti inovácií a nových technológií, ktoré predstavia hlavám štátov.

Ako informovala Kancelária prezidenta SR, cieľom bratislavského samitu je upevniť 11 rokov trilaterálnej spolupráce. Hlavné mesto Slovenska sa stane miestom druhého stretnutia na prezidentskej úrovni od vzniku tohto neformálneho regionálneho zoskupenia troch krajín v roku 2015.

Prvé sa konalo v marci 2025 pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie na zámku v Slavkove pri Brne. Prezident SR P. Pellegrini na ňom deklaroval snahu, aby sa hlavy štátov S3 stretávali každoročne a posilňovali tak regionálnu spoluprácu troch stredoeurópskych štátov v prospech ich obyvateľov, stimulovali nové projekty v oblastiach spoločného záujmu a podporovali výmenu informácií.

Zdroj: SITA.sk - Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa stretnú v rámci Slavkovského formátu, prediskutujú otázku energetiky i umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.

