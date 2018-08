Významné udalosti v dejinách Prievidze vytesali do kameňa

Okresné mesto Prievidza. Foto: TASR/Pavol Remiaš Okresné mesto Prievidza. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 14. augusta - August v znamení hodov v Prievidzi ozvláštni aj vynovený obklad pred kláštorom piaristov. Na antracitovú kamennú stenu na Námestí piaristov, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie priestoru, mesto doplnilo v týchto dňoch dátumy významných udalostí zo svojej histórie. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje."Po uplynutí lehoty, kedy sme nemohli zasahovať do pôvodného projektu, ktorý bol financovaný z eurofondov, sme sa rozhodli ozvláštniť novinkami aj námestie pred najkrajším barokovým kostolom v okolí," načrtla primátorka Katarína Macháčková.Prvotným impulzom podľa nej bolo pridanie lavičky so živými kvetmi a stromom, ktorý bude v nasledujúcich rokoch poskytovať príjemný tieň oddychujúcim obyvateľom. "Pri príležitosti tradičných hodových slávností sme sa rozhodli doplniť na susediacu kamennú stenu dátumy významných udalostí, ktoré sú späté s Prievidzou. Obyvatelia sa tak počas oddychu budú môcť dozvedieť niečo nové z histórie nášho mesta," vysvetlila.S výberom konkrétnych udalostí pomohla komisia kultúry a školstva pri mestskom zastupiteľstve s predsedníčkou Helenou Dadíkovou v spolupráci so štátnym archívom v Bojniciach, kde významne prispela do výberu vedúca archívu Zuzana Kotianová. "Vypieskované nápisy uvádzajú významné roky, počas ktorých boli napríklad pričlenené mestské časti Veľká a Malá Lehôtka, slávnu vzburu prievidzských žien, ale aj dátum prvej písomnej zmienky o Prievidzi, ktorej výročie si aktuálne pripomíname," doplnila Dadíková.Kamenný múr na Námestí piaristov ponúka zároveň priestor na doplnenie ďalších významných udalostí.