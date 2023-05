Kremeľ odmieta americké odhady o 100-tisíc ruských obetiach na Ukrajine, skutočné čísla vraj zverejnia včas

Vysoké straty od decembra

Kremeľ údaje nezverejňuje

2.5.2023 - Moskva odmieta americké odhady o 100-tisíc ruských obetiach na Ukrajine od decembra minulého roka. V telefonáte pre spravodajskú televíziu CNN to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov „Washington nemá absolútne žiadny spôsob, ako poskytnúť správne čísla, a takto by sa s tým malo zaobchádzať. Musíte sa zamerať na čísla, ktoré (ruské) ministerstvo obrany zverejní včas,“ povedal Peskov.Biely dom odhaduje, že Rusko od decembra utrpelo vo vojne na Ukrajine 100-tisíc obetí, vrátane viac ako 20-tisíc mŕtvych, po tom ako ukrajinské sily zadržali ťažký útok ruských síl na východe Ukrajiny.V pondelok to uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby s tým, že takmer polovicu zabitých tvoria bojovníci zo žoldnierskej Vagnerovej skupiny, pričom mnohí z nich sú trestanci prepustení z väzenia, aby sa pridali do bojov.Ruské ministerstvo obrany nezverejnilo aktualizácie o obetiach od septembra minulého roka, keď ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že zahynulo 5 937 ruských vojakov.Šojgu v utorok povedal, že „napriek bezprecedentnej vojenskej pomoci západných krajín utrpel nepriateľ značné straty“ a Ukrajinci „len za ostatný mesiac stratili viac ako 15-tisíc ľudí“.