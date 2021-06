WHO bude označovať varianty koronavírusu písmenami gréckej abecedy

Varianty koronavírusu SARS-CoV-2 budú známe pod písmenami gréckej abecedy v snahe zabrániť stigmatizácii krajín, v ktorých sa po prvý raz objavili, oznámila v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.





Takzvaný britský variant B.1.1.7 má označenie alfa, variant B.1.351 prvýkrát objavený v Juhoafrickej republike je beta a brazílsky variant P.1 gama. Takzvaný indický variant B.1.617 je rozdelený do podskupín: variant B.1.617.2 má označenie delta a variant B.1.617.1 kappa."Nenahradia existujúce vedecké názvy, ale majú pomôcť v diskusii s verejnosťou," uviedla technická riaditeľka WHO pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhoveová na margo nového pomenovania.Budúce varianty vírusu, ktoré spôsobia "znepokojenie", budú označené nasledujúcimi písmenami gréckej abecedy, píše agentúra AP.Začiatkom mája indická vláda kritizovala pomenovanie variantu B.1.617.2, ktorý sa prvýkrát objavil v Indii vlani v októbri, ako "indický variant", hoci WHO ho nikdy takto oficiálne neoznačila, pripomína stanica BBC.