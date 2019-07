WIMBLEDON: Takto reagujú svetové médiá na triumf Novaka Djokoviča

Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Wimbledon 15. júla - Ohlasy svetových médií na triumf srbského tenistu Novaka Djokoviča vo finále wimbledonskej dvojhry:Zurnal.rs (Srb.): "História, história, história! Novak Djokovič triumfoval v najdlhšom finále histórie a je prvý po 71 rokoch, komu sa podarilo vyhrať, keď odvrátil dva mečbaly."Kurir.rs (Srb.): "Novak Djokovič je tenisový mimozemšťan! Vo finále Wimbledonu čelil 'neprekonateľnej úlohe', no nakoniec dokázal zdolať Rogera Federera. Bolo to epické finále plné emócií."ESPN (USA): "Novak Djokovič zdolal Rogera Federera v epickom päťsetovom finále a získal piaty titul. Ako prvý muž od roku 1948 dokázal odvrátiť dva mečbaly a stal sa víťazom."La Gazzeta dello Sport (Tal.): "Djokovičov 16. grandslamový titul prišiel po nezabudnuteľnom finále, ale poznačilo ho niekoľko chýb Federera v kľúčových pasážach zápasu."BBC (V. Brit.): "Každý, kto by sa pozrel iba na štatistiky tohto zápasu, by nechápal, ako mohol vyhrať Djokovič. Federer bol lepší v bodoch z prvého podania, víťazných úderoch, esách, využitých brejkbaloch, víťazných hrách i loptičkách."L'Equipe (Fr.): "Boli proti nemu diváci, no Djokovičovi sa v najdlhšom finále histórie podarilo vystúpiť na vrchol. V nezabudnuteľnom zápase zdolal Rogera Federera a získal svoj piaty titul."idnes.cz (ČR): "Epochálne finále vo Wimbledone. Djokovič v dráme zdolal Federera. Poriadne sa nadrel, bol kúsok od vyradenia, ale nakoniec to dokázal."Blick.ch (Švaj.): "Šialenstvo! Roger Federer stratil dva mečbaly a v epickom päťsetovom finále prehral s Novakom Djokovičom."Sport.ch (Švaj.): "To bola ale dráma. To bolo divadlo. A trpký koniec pre Rogera Federera. V piatich setoch finále Wimbledonu ho nakoniec zdolal Novak Djokovič."