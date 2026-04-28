Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov


Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Investičná aplikácia XTB spustila novú funkciu overovania hovorov priamo v aplikácii.


Investičná aplikácia XTB spustila novú funkciu overovania hovorov priamo v aplikácii, čím urobila významný krok smerom k zvýšeniu bezpečnosti investorov. Keďže kybernetické hrozby na celom svete narastajú a podvodníci používajú čoraz sofistikovanejšie taktiky, XTB nastavuje nový štandard bezpečnej komunikácie medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.

Hoci rozsah dnešných kybernetických hrozieb je bezprecedentný, väčšina útokov má spoločný faktor: ľudský prvok. Podľa správy Global Threat Report 2025 od spoločnosti CrowdStrike pokusy o podvody naberajú na sile, pričom útoky typu "vishing" (hlasový phishing) vzrástli medzi prvou a druhou polovicou roku 2024 o 442 percent. V digitálnom svete orientovanom na technológie už overovanie identity v reálnom čase nie je len možnosťou, ale je nevyhnutnosťou.

Nová funkcia XTB umožňuje klientom okamžite overiť, či telefónny hovor skutočne pochádza od spoločnosti. Kedykoľvek ich kontaktuje pracovník zákazníckej podpory alebo obchodný zástupca, používateľ môže požiadať o okamžité potvrdenie v aplikácii XTB, ktoré overí identitu volajúceho.

"Bezpečnosť účtov našich klientov je našou najvyššou prioritou," uviedol Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB. "V čase, keď sa globálne kybernetické hrozby vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, veríme, že finančné inštitúcie by mali byť lídrami v oblasti inovácií a zodpovednosti. Chceme, aby sa klient XTB cítil pri každej interakcii s naším tímom sebavedomo, informovane a úplne bezpečne."

Nová funkcia navyše umožňuje klientom zjednodušiť proces overovania pri komunikácii so zákazníckou podporou XTB. Namiesto odpovedania na viacero bezpečnostných otázok môžu teraz jednoducho potvrdiť push notifikáciu priamo v aplikácii.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 