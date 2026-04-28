Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov
Tagy: PR
Investičná aplikácia XTB spustila novú funkciu overovania hovorov priamo v aplikácii, čím urobila ...
28.4.2026 (SITA.sk) - Investičná aplikácia XTB spustila novú funkciu overovania hovorov priamo v aplikácii.
Investičná aplikácia XTB spustila novú funkciu overovania hovorov priamo v aplikácii, čím urobila významný krok smerom k zvýšeniu bezpečnosti investorov. Keďže kybernetické hrozby na celom svete narastajú a podvodníci používajú čoraz sofistikovanejšie taktiky, XTB nastavuje nový štandard bezpečnej komunikácie medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.
Hoci rozsah dnešných kybernetických hrozieb je bezprecedentný, väčšina útokov má spoločný faktor: ľudský prvok. Podľa správy Global Threat Report 2025 od spoločnosti CrowdStrike pokusy o podvody naberajú na sile, pričom útoky typu "vishing" (hlasový phishing) vzrástli medzi prvou a druhou polovicou roku 2024 o 442 percent. V digitálnom svete orientovanom na technológie už overovanie identity v reálnom čase nie je len možnosťou, ale je nevyhnutnosťou.
Nová funkcia XTB umožňuje klientom okamžite overiť, či telefónny hovor skutočne pochádza od spoločnosti. Kedykoľvek ich kontaktuje pracovník zákazníckej podpory alebo obchodný zástupca, používateľ môže požiadať o okamžité potvrdenie v aplikácii XTB, ktoré overí identitu volajúceho.
"Bezpečnosť účtov našich klientov je našou najvyššou prioritou," uviedol Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB. "V čase, keď sa globálne kybernetické hrozby vyvíjajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým, veríme, že finančné inštitúcie by mali byť lídrami v oblasti inovácií a zodpovednosti. Chceme, aby sa klient XTB cítil pri každej interakcii s naším tímom sebavedomo, informovane a úplne bezpečne."
Nová funkcia navyše umožňuje klientom zjednodušiť proces overovania pri komunikácii so zákazníckou podporou XTB. Namiesto odpovedania na viacero bezpečnostných otázok môžu teraz jednoducho potvrdiť push notifikáciu priamo v aplikácii.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Liberáli podávajú pre Pellegriniho banket podnet na NKÚ, Holečková poukázala na vzorec neefektívneho míňania peňazí – VIDEO
Liberáli podávajú pre Pellegriniho banket podnet na NKÚ, Holečková poukázala na vzorec neefektívneho míňania peňazí – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prieskum predostrel prekvapivé posuny. Progresívne Slovensko na druhom mieste a Smer-SD na stupni víťazov. Dokázal by však zostaviť vládu?
Prieskum predostrel prekvapivé posuny. Progresívne Slovensko na druhom mieste a Smer-SD na stupni víťazov. Dokázal by však zostaviť vládu?