|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. apríla 2026
Prieskum predostrel prekvapivé posuny. Progresívne Slovensko na druhom mieste a Smer-SD na stupni víťazov. Dokázal by však zostaviť vládu?
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Prieskum Volebné preferencie Volebný prieskum
Súčasné opozičné subjekty, parlamentné i mimoparlamentné, by dokázali získať väčšinu, no potrebovali by aj Hnutie Slovensko. Ak by sa parlamentné ...
Zdieľať
28.4.2026 (SITA.sk) - Súčasné opozičné subjekty, parlamentné i mimoparlamentné, by dokázali získať väčšinu, no potrebovali by aj Hnutie Slovensko.
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice apríla, zvíťazila by v nich strana Smer-SD. Volilo by ju 19,5 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Dáta boli zbierané online a telefonicky v dňoch 15. až 22. apríla na vzorke 1 000 respondentov.
Druhú priečku by obsadilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko, získalo by 18 percent voličských hlasov. Tretie miesto patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, vo voľbách by ho podporilo 11,6 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo aj ďalších päť politických subjektov.
Hnutie Slovensko by volilo 9,1 percenta respondentov a Hlas-SD 8,6 percenta. Strana Sloboda a Solidarita by získala podporu 6,7 percenta voličov, 6,4 percenta opýtaných by volilo Kresťanskodemokratické hnutie a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati by sa do Národnej rady SR prebojovali so ziskom 6,3 percenta hlasov.
Mimo parlamentu by ostala Slovenská národná strana, ktorú by volili štyri percentá opýtaných, taktiež Maďarská Aliancia so ziskom 3,6 percenta voličských hlasov aj hnutie Sme rodina s podporou 3,5 percenta respondentov. Politický subjekt Právo na pravdu by volilo 1,3 percenta opýtaných a 1,3 percenta respondentov by podporilo iné strany.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Smer obsadil v parlamente 34 kresiel a Progresívne Slovensko by malo 31 poslancov. S výraznejším odstupom nasleduje Republika, ktorú by v Národnej rade SR zastupovalo 20 poslancov. Matovičovci by obsadili 16 kresiel, Hlas by mal 15 poslancov a Sloboda a Solidarita 12. KDH a Demokrati by získali zhodne po 11 mandátov.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by vládnu väčšinu (viac ako 75 mandátov) nezískali ani za pomoci Republiky, spoločne by mali 69 kresiel v parlamente. Smer by teda aj napriek volebnému víťazstvu vládu nezložil. Súčasné opozičné subjekty, parlamentné i mimoparlamentné, by dokázali získať väčšinu, no potrebovali by aj Hnutie Slovensko. S matovičovcami by mali 81 mandátov, bez nich 65.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum predostrel prekvapivé posuny. Progresívne Slovensko na druhom mieste a Smer-SD na stupni víťazov. Dokázal by však zostaviť vládu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice apríla, zvíťazila by v nich strana Smer-SD. Volilo by ju 19,5 percenta voličov. Ukazujú to výsledky prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Dáta boli zbierané online a telefonicky v dňoch 15. až 22. apríla na vzorke 1 000 respondentov.
Druhú priečku by obsadilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko, získalo by 18 percent voličských hlasov. Tretie miesto patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, vo voľbách by ho podporilo 11,6 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo aj ďalších päť politických subjektov.
Národniari mimo parlamentu
Hnutie Slovensko by volilo 9,1 percenta respondentov a Hlas-SD 8,6 percenta. Strana Sloboda a Solidarita by získala podporu 6,7 percenta voličov, 6,4 percenta opýtaných by volilo Kresťanskodemokratické hnutie a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati by sa do Národnej rady SR prebojovali so ziskom 6,3 percenta hlasov.
Mimo parlamentu by ostala Slovenská národná strana, ktorú by volili štyri percentá opýtaných, taktiež Maďarská Aliancia so ziskom 3,6 percenta voličských hlasov aj hnutie Sme rodina s podporou 3,5 percenta respondentov. Politický subjekt Právo na pravdu by volilo 1,3 percenta opýtaných a 1,3 percenta respondentov by podporilo iné strany.
Smer by vládu nezložil
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Smer obsadil v parlamente 34 kresiel a Progresívne Slovensko by malo 31 poslancov. S výraznejším odstupom nasleduje Republika, ktorú by v Národnej rade SR zastupovalo 20 poslancov. Matovičovci by obsadili 16 kresiel, Hlas by mal 15 poslancov a Sloboda a Solidarita 12. KDH a Demokrati by získali zhodne po 11 mandátov.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by vládnu väčšinu (viac ako 75 mandátov) nezískali ani za pomoci Republiky, spoločne by mali 69 kresiel v parlamente. Smer by teda aj napriek volebnému víťazstvu vládu nezložil. Súčasné opozičné subjekty, parlamentné i mimoparlamentné, by dokázali získať väčšinu, no potrebovali by aj Hnutie Slovensko. S matovičovcami by mali 81 mandátov, bez nich 65.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum predostrel prekvapivé posuny. Progresívne Slovensko na druhom mieste a Smer-SD na stupni víťazov. Dokázal by však zostaviť vládu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Prieskum Volebné preferencie Volebný prieskum
Hlas-SD v prieskume výraznejšie poklesol, predbehlo ho trio opozičných subjektov (23. 4. 2026)
Smer a Republika porástli, Progresívne Slovensko stratilo. Kto by vyhral voľby v druhej polovici apríla? (23. 4. 2026)
Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste (8. 4. 2026)
Prieskum ukázal tesný súboj Hlasu, matovičovcov a Republiky. Víťaz volieb by mal 20,1 percenta hlasov (27. 3. 2026)
Prieskum poslal do parlamentu osem strán a hnutí, rozostup Progresívneho Slovenska a Smeru je na úrovni štatistickej chyby (23. 3. 2026)
Prieskum poslal KDH mimo parlamentu, PS opäť naberá na sile a Hlas-SD a SaS majú rovnakú podporu (11. 3. 2026)
Progresívne Slovensko výrazne oslabilo a možné je aj víťazstvo Smeru, strany by v parlamente obsadili takmer rovnaký počet kresiel (23. 2. 2026)
Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasledujú Smer a Republika (12. 2. 2026)
Štátny prieskum poslal Matoviča na hranicu zvoliteľnosti a Demokratov pod päť percent, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko (29. 1. 2026)
Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli (23. 1. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov
XTB zavádza overovanie hovorov v reálnom čase priamo v aplikácii, aby ešte viac posilnila bezpečnosť klientskych účtov
<< predchádzajúci článok
Prieskum IKEA: Slováci v priemere večerajú spolu iba 23 minút. Ako životné tempo mení medziľudské vzťahy a stolovanie?
Prieskum IKEA: Slováci v priemere večerajú spolu iba 23 minút. Ako životné tempo mení medziľudské vzťahy a stolovanie?