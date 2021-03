Z vládnej koalície vystúpil ďalší poslanec strany Za ľudí, Slovensko vstúpilo do siene hanby

Tajné lety a neoverené vakcíny

Slovensko a Maďarsko v sieni hanby

1.3.2021 - Poslanec Tomáš Valášek (Za ľudí) vystúpil z vládnej koalície a vzdal sa aj postu predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.Svoje rozhodnutie odôvodňuje aj nákupom ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá nie je registrovaná Európskou agentúrou pre lieky. O nákupe vakcíny informoval premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO).„Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi. Sem sa dopracoval predseda vlády Slovenskej republiky rok po voľbách. Tie viedli k vzniku vlády, ktorá mala po rokoch Ficovho a Dankovho koketovania s extrémami európskej politiky navrátiť túto krajinu medzi normálne, rešpektované krajiny Západu,“ napísal Valášek.Poslanec vysvetľuje, že už dlhšie má „zásadný problém“ s tým, ako bojuje Slovensko s pandémiou koronavírusu. „Ľudia umierajú a strácajú dôveru, že vláda vie, čo robí, a že ich vie vyviesť z tejto krízy. Preto som otvorene povedal, že minister zdravotníctva by mal odísť a jeho miesto by mal prebrať profesionál,“ pokračoval s tým, že namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy sa premiér uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny. Tento krok nazval Valášek „pľuvancom“ európskym partnerom Slovenska.„Veď Igor Matovič nie je jediný, komu napadlo vykryť nedostatky vakcín Sputnikom. Ale normálne krajiny ako Nemecko či Rakúsko sa z úcty k zdraviu vlastných občanov a spoločnej európskej dohode rozhodli neurobiť tak bez súhlasu Európskej liekovej agentúry. Nie preto, že si myslia, že vakcína je, alebo nie je bezpečná – ale preto, lebo my dnes nevieme, či je. Iba Maďarsko, a teraz aj Slovensko, vstúpili do tejto siene hanby,“ dodal.