Na Slovensku platí mimoriadna situácia pre koronavírus. Čo všetko môže vláda spraviť?

Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú.

„Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom,“ vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Nariadenia namiesto návrhov

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť.

„Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem,“ povedal a zároveň upresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach.

Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, ktoré si vyžaduje záchrana života,“ dodal.

Zatváranie škôl a povinná karanténa

Vo štvrtok o 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý by mal rozhodnúť, či sa plošne zatvoria všetky školy na Slovensku na 14 dní. Tiež po ňom bude známe, či bude povinná karanténa platiť pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

V súčasnosti sa dvojtýždňová karanténa týka ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Krízový štáb bude rozhodovať aj o tom, či sa skrátia otváracie hodiny klientských centier.

Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť. V tomto prípade sa týka celej Slovenskej republiky.

Obdobie ohrozenia

Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke definuje mimoriadnu situáciu ako obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok.

„Mimoriadnou udalosťou sa v našich podmienkach rozumie živelná pohroma, technologická havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov – katastrofa,“ uvádza rezort vnútra.

Do stredy 11. marca bolo na Slovensku potvrdených desať prípadov nákazy koronavírusom. V laborátoriách otestovali dokopy 713 vzoriek. Slovenská akadémia vied (SAV) sa ponúkla, že pomôže s testovaním. Denne by vedeli v SAV preveriť 500 vzoriek.

Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu. Na celom svete sa nakazilo cez 120-tisíc ľudí, z ktorých viac ako 4-tisíc zomrelo.