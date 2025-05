Začína sa piesňová súťaž Eurovízia, favoritom je Švédsko

Vo švajčiarskom Bazileji sa v utorok začne piesňová súťaž Eurovízia. Na 69. ročníku tejto hudobnej extravagancie, ktorá je prirovnávaná k popovej olympiáde, kde nechýba radosť, slzy ani geopolitická rivalita, budú o európsku hudobnú korunu bojovať interpreti z 37 krajín.





Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z krajín celej Európy i niekoľkých štátov mimo nej. Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň. O víťazovi rozhodnú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.Eurovízia sa začala vysielať v roku 1956. Zo siedmich krajín sa rozrástla na takmer 40 - vrátane mimoeurópskych lokalít, akými sú Izrael či Austrália. Organizátori tvrdia, že minulý ročník sledovalo 163 miliónov ľudí. Stala sa synonymom šou zahŕňajúcej prepracované kostýmy, veľkolepé predstavenia a piesne, ktoré sa pohybujú od hymnických až po mimoriadne gýčové.Medzi minulých víťazov sa zaraďujú švédska skupina ABBA z roku 1974, fínski metalisti Lordi z roku 2006, rakúska drag-performerka Conchita Wurst z roku 2014, talianska rocková skupina Maneskin z roku 2021 či ukrajinská folk-rapová skupina Kalush Orchestra z roku 2022.Súťaž tradične hostí víťaz predchádzajúceho ročníka; minulý rok triumfoval švajčiarsky spevák Nemo s piesňou „The Code“. Tohtoročné podujatie sa bude konať v bazilejskej aréne St. Jakobshalle. Bazilej je prevažne nemecky hovoriace mesto na hraniciach s Francúzskom a Nemeckom.Po dvoch semifinále 13. a 15. mája bude nasledovať veľké sobotňajšie finále 17. mája, ktoré budú moderovať švajčiarske moderátorky Hazel Bruggerová, Michelle Hunzikerová a Sandra Studerová.Švajčiarsko je rodiskom Eurovízie - usporiadalo vôbec prvú súťaž, a Európska vysielacia únia (EBU), ktorá súťaž organizuje, sídli v Ženeve. Alpská krajina v minulosti už dvakrát zvíťazila - v rokoch 1956, a 1988, keď pod švajčiarskou vlajkou súťažila kanadská speváčka Céline Dionová.Pravidlá súťaže zakazujú otvorene politické texty alebo symboly, ale regionálna rivalita je veľmi silná a často do nej zasahuje globálne napätie. Tieto pravidlá sa však nie vždy dodržiavajú.Rusko je zo súťaže vylúčené od roku 2022, keď vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Ukrajina v danom roku vyhrala Eurovíziu, ale v ďalšom roku ju nemohla organizovať pre prebiehajúcu vojnu, a tak ju nahradilo anglické mesto Liverpool.Rekord v počte víťazstiev v Eurovízii - sedem - držia spoločne Švédsko a Írsko. Slovensko sa na súťaži zúčastnilo niekoľkokrát - reprezentovali ho Elán, Tublatanka, Marcel Palonder, Katarína Hasprová, Nela Pocisková & Kamil Mikulčík, Kristína, Twiins a Miroslav Šmajda.Hoci Slovensko v tomto roku nebude mať zastúpenie, slovenský spevák na súťaži predsa vystúpi - Adam Pavlovčin bude tento rok na Eurovízii reprezentovať Česko. So skladbou „Kiss Kiss Goodbye“ by rád z Bazileja priniesol historicky najlepší výsledok pre Prahu. Za rodnú krajinu súťažiť nemôže, pretože Slovensko sa do Eurovízie už dlhšie nezapája.Eurovízia (minuciózne: Piesňová súťaž Eurovízie) je najsledovanejším nešportovým programom v Európe; každoročne ju sleduje vyše 160 miliónov divákov.V roku 1968 sa na nej zúčastnil ako prvý český spevák Karel Gott, ale v tej dobe reprezentoval s piesňou „Tausend Fenster“ inú krajinu - Rakúsko.Rakúsko ho vyslalo bojovať o prvenstvo, pretože jeho popularita v zemi stúpala obrovskou rýchlosťou. Vtedy sa súťaž konala v Londýne. Gott sa zmienil, že účasť mu neskôr dopomohla k úspechom na západoeurópskej hudobnej scéne, a to napriek tomu, že sa nedostal do finále.Rok pred nežnou revolúciou dostala ponuku i Lenka Filipová, aby spievala za Švajčiarsko pieseň „Ne partez pas sans moi“. Jej účasť však úrady nepovolili, a tak skladbu interpretovala Dionová, a vyhrala.Zaujímavosťou je, že Švédsko bude tento rok reprezentovať fínske trio KAJ zo švédsky hovoriacej komunity vo Fínsku. Ide pritom všeobecne o favorita.Najvýznamnejším švédskym víťazstvom v Eurovízii bol pravdepodobne triumf popového kvarteta ABBA, ktoré sa tým s víťaznou piesňou „Waterloo“ v roku 1974 katapultovalo medzi svetové hviezdy. Škandinávska krajina naposledy zvíťazila v roku 2023 s popovou piesňou „Tattoo“ od speváčky Loreen, ktorá súťaž vyhrala aj v roku 2012.