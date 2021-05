Zadržanie exšéfa Slovenskej informačnej služby a aj jeho väzba sú zákonné, tvrdí Generálna prokuratúra

Škoda na majetku je minimálna

Chcel byť umiestnený sám v cele

Čelí obvineniu z úplatku

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Niektoré vyhlásenia politikov k zadržaniu obvineného bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. nie sú podľa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) založené na vedomostiach z vyšetrovacieho spisu. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan . Podľa neho je to pochopiteľné vzhľadom na skutočnosť, že ide o štádium prípravného konania.Skladan pripomenul, že o okolnostiach zadržania a dôvodnosti väzby Vladimíra P. rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a následne aj Najvyšší súd SR (NS SR) , pričom nebola zistená žiadna nezákonnosť.„Spôsob zadržania bol starostlivo naplánovaný, a to po dôkladnom vyhodnotení všetkých relevantných okolností a faktorov tak, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu tohto úkonu. Škoda na majetku je minimálna,“ uviedol hovorca GP SR.Dodal, že poškodené boli len vstupné dvere do bytovky obvineného, dvere na jeho byte ale poškodené neboli, keďže ich Vladimír P. po zazvonení otvoril sám. „Nebola vykonaná domová prehliadka, bol spísaný len zoznam zbraní, ktoré mal obvinený u seba v legálnej držbe,“ doplnil Skladan.Podľa GP SR o umiestnení Vladimíra P. do konkrétnej cely rozhodol štandardným postupom Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) . „O umiestnení nerozhoduje vyšetrovateľ, spôsob umiestnenia, ako aj konkrétne podmienky výkonu väzby nie sú riešené Trestným poriadkom, ale zákonom o výkone väzby,“ uviedol hovorca prokuratúry. Dodal, že vyšetrovateľ a prokurátor do tohto procesu nevstupujú a obvinený sám požiadal o samostatné umiestnenie v cele.GP SR sa vyjadrila aj k tvrdeniam o prieťahoch v konaní s obvineným. Prieťahy podľa hovorcu prokuratúry zistené neboli. „Vo veci sa postupuje aktívne, v súlade so zákonom, pričom vo veci sú priebežne vykonávané viaceré procesné úkony,“ uviedol Skladan. Dodal, že procesným úkonom nie je len výsluch obvineného, ale aj príprava na tieto úkony, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín.„Okrem toho sú v prípade vydávané aj ďalšie procesné rozhodnutia (napríklad pribratie znalcov), príprava dožiadaní na iné orgány či predkladanie písomností na rozhodnutie, a to za dva a pol mesiaca vyšetrovania.“ uzatvára hovorca generálnej prokuratúry.Bývalý šéf SIS Vladimír P. čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava K . Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi K. za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.