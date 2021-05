Polícia bojuje s ďalším hoaxom, vakcíny proti koronavírusu údajne zmagnetizujú vaše končatiny

Ide o podvod

Vakcíny neobsahujú prísady na báze kovu

17.5.2021 - Očkovacie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 neobsahujú žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť ich reakciu s magnetom. V statuse na sociálnej sieti to uviedla polícia na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR. Silová zložka tak reagovala na video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.Video je spojené z niekoľkých videí, na ktorých žena tvrdí, že po zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 má jej ruka magnetickú reakciu. To demonštruje priložením magnetu na miesto vpichu vakcíny. Magnet vo videu ostane pripevnený na ruke. Na konci videa žena varuje pred očkovaním a kričí: „Sme čipovaní“.Polícia uviedla, že na overenie hoaxu mala veľmi obmedzené možnosti, pretože videá pravdepodobne pochádzajú zo Spojených štátov amerických (USA) alebo Kanady. Hoax však vyvrátila agentúra AFP News Agency.„Vakcína proti Covid-19 nemôže spôsobiť magnetizáciu vašej ruky. Je to podvod,“ uviedol pre agentúru Stephen Schrantz, špecialista na infekčné choroby z University of Chicago Medicine.Thomas Hope, výskumník vakcín a profesor bunkovej a vývojovej biológie na Lekárskej fakulte Northwestern University Feinberg uviedol, že vo vakcínach nie sú žiadne látky, s ktorými by mohol magnet reagovať.Vakcíny obsahujú bielkoviny a lipidy, soli, vodu a chemikálie, ktoré udržujú kyslosť, teda pH. Podľa informačných prehľadov poskytnutých zdravotníckymi úradmi v USA a Kanade nie sú v žiadnej z vakcín Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson alebo AstraZeneca uvedené prísady na báze kovu.Hoax zdieľala napríklad aj „influencerka“ alexwortex69, ktorá má viac ako 40-tisíc sledovateľov. „Je zrejmé, že heslo 'S vplyvom prichádza zodpovednosť 'tomuto profilu nič nehovorí. Neospravedlňuje ju ani to, keď v popise uvádza, 'že nevie, či je to real“ uviedla polícia v statuse.