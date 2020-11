Základné školy súhlasia so semaforom od Gröhlinga a testovaním žiakov tam, kde vznikne problém

Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá sa zúčastnila na viacerých rokovaniach v súvislosti s otvorením škôl.

Podotkla, že sa stotožňujú s pôvodným návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS). Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) však v stredu 25. novembra jeho plán zamietol, a to vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu.

Následne mu nariadil pripraviť návrh na otvorenie škôl a zároveň zaistiť aj ochranu zdravia testovaním zamestnancov, žiakov a rodičov.

Koncept by mal minister predstaviť ÚKŠ v pondelok 30. novembra. „Pre školy je dôležité to, že organizácie testovania sa ujali zriaďovatelia a nezostalo to na pleciach škôl. Dôležité je aj to, že by to malo byť dobrovoľné pre žiakov a rodičov,“ priblížila Petáková v súvislosti s návrhom ministra.

Množstvo otázok

Gröhling v piatok 27. novembra po stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) uviedol, že celoplošné testovanie žiakov nebude možné zaistiť pre všetkých. Dodal, že pracujú viac s verziou pilotných overovaní.

Podotkol, že sa aj v nich musia vyrovnať s množstvom otázok od dobrovoľnosti, technického vybavenia, zdravotníkov, či postupu pri žiakoch, ktorých rodičia sa nechcú otestovať.

Zároveň povedal, že v prípade neodsúhlasenia plánu opäť navrhne školský semafor, teda individuálne zatváranie tried podľa pandemickej situácie. „Samosprávy chcú, aby išli deti do škôl, ale tiež narážajú na nejaké svoje technické možnosti, ako niečo také zrealizovať,“ skonštatoval minister.

Pracovný dátum

Zástupca ZMOS a starosta bratislavskej časti Lamač Lukáš Baňacký po rokovaní vysvetlil, že hľadajú cesty ako na relevantnej vzorke škôl otestovať a pilotným projektom otvoriť druhý stupeň základných škôl a stredné odborné školy.

Doplnil, že s 8. decembrom rátajú ako s pracovným dátumom v prípade, že splnia všetky požiadavky. „Je to hľadanie možností a spolupráce s tými zriaďovateľmi, ktorí nájdu dostatok technických a ľudských podmienok na to, aby vedeli tieto školy otvoriť,“ objasnil.

Dištančné vyučovanie

V čase druhej vlny pandémie je od 12. októbra prerušené školské vyučovanie na stredných školách a od 26. októbra na druhom stupni základných škôl. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné.

Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl. Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.