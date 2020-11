Vlhová postúpila do hlavnej súťaže paralelného obrovského slalomu v Lech-Zürs

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa bez problémov dostala do hlavnej súťaže štvrtkového paralelného obrovského slalomu Svetového pohára. V predpoludňajšej kvalifikácii dosiahla v rakúskom stredisku Lech-Zürs v súčte dvoch jázd tretí najlepší čas 46,76 sekundy.



Najrýchlejšia v kvalifikácii bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (46,52 s), lepší čas od Vlhovej mala ešte Švédka Sara Hectorová (46,68 s). "Druhé kolo bolo lepšie, bola som s ním viac spokojná a aj sa mi išlo lepšie. Som rada, že som si v ňom vylepšila pozíciu," povedala Vlhová pre TASR. Hlavná súťaž so šestnástimi najlepšími lyžiarkami je na programe od 17.45 h, Vlhovej súperkou v prvom kole bude Holanďanka Adriana Jelínková.

Počas kvalifikácie ukazoval teplomer 7 stupňov Celzia, ale pocitovo bolo ešte o čosi teplejšie. Spôsobovalo to ostré horské slnko, ktoré svietilo aj na trať. "Ja som šťastná, že konečne svieti, pretože po troch týždňoch vo Fínsku je toto pre mňa balzam na dušu. Teším sa, ale je trošku teplo a to mi veľmi nevyhovuje. Ale trať je pripravená výborne," povedala Vlhová pre TASR.



Slovenská lyžiarka zvíťazila cez víkend v dvoch slalomoch SP vo fínskom Levi a na dobrý výsledok mohla pomýšľať aj vo štvrtok v jedinom paralelnom obrovskom slalome sezóny. "Sebavedomie mám dostatočné, ale neznamená to, že budem všetko vyhrávať. Dám do toho všetko, ale nemám žiadne očakávania. Tu mi stačí jedno zaváhanie a som vonku. Je to iná disciplína a môže sa stať čokoľvek. Uvidíme," uviedla líderka celkového poradia SP.



V prvom kole kvalifikácie dosiahla Vlhová v červených bránkach čas 23,55 s, v druhom kole išla v modrej dráhe a bola lepšia o 34 stotín sekundy: "Časovo to vyzerá, že modrá strana je rýchlejšia. Celkovo v nej mali pretekárky lepšie časy a aj mne sa v nej išlo lepšie." Najrýchlejšia v kvalifikácii bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (46,52 s), lepší čas od Vlhovej mala ešte Švédka Sara Hectorová (46,68 s).



Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka pricestovala po dvoch víťazných slalomoch v Levi ako líderka celkového poradia SP. V minulej zime získala malý glóbus za paralelné disciplíny, v sezóne 2020/2021 ovplyvnenej pandémiou koronavírusu však v kalendári figuruje iba tento jeden paralelný obrovský slalom, v ktorom absolvovali ženy premiéru. Sezónna trofej za disciplínu sa nebude udeľovať, body sa počítajú do celkového poradia SP.



V Lechu, kam zavítalo podujatie prestížneho seriálu po 26 rokoch, absentovala Mikaela Shiffrinová. Američanka dala po víkendovom návrate do súťažného diania prednosť tréningu. Pre pozitívny test na koronavírus nemohla súťažiť ani domáca Rakúšanka Chiara Mairová. Na predchádzajúcej zastávke SP vo Fínsku skončil v karanténe švédsky tím, v Rakúsku reprezentovala Švédsko jedine Hectorová.

Hlavná súťaž sa začína o 17.45, vysiela Dvojka RTVS

