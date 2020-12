Trenčín čaká cez víkend celoplošné testovanie na koronavírus, odberných miest bude 33

Otestovať sa môžu prísť aj z obcí

Personál dodá nemocnica

16.12.2020 - Trenčianska samospráva reaguje na aktuálnu epidemiologickú situáciu v meste zorganizovaním celoplošného testovania pre svojich obyvateľov.Ako informoval na stredajšom tlačovom brífingu primátor Richard Rybníček, testovať sa bude na 33 odberných miestach, pričom k dispozícii je 40-tisíc testov. Odberné miesta budú otvorené 19. a 20. decembra od 8:00 do 20:00.Podľa Rybníčka je v Trenčíne aktuálne najhoršia epidemiologická situácia spomedzi krajských miest."Testovanie má pomôcť obyvateľom Trenčína, aby mali pokojnejšie sviatky a mohli sa stretnúť so svojimi blízkymi. Pozitívne testovaní zostanú doma, zníži sa mobilita ľudí a zabránime náporu, ktorý v týchto dňoch vzniká na trenčiansku fakultnú nemocnicu," uviedol Rybníček s tým, že v nedeľu 20. decembra od 14:00 do 20:00 budú môcť využiť ponuku testovania aj obyvatelia desiatich okolitých obcí.Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Ľudmila Bučková potvrdila, že aktuálne čísla v regióne sa podobajú oravským štatistikám z októbra tohto roku. "Kým v októbri sme v celom regióne mali za celý mesiac 1 000 prípadov koronavírusu, teraz rovnaký počet máme za sedemdňové obdobie," podotkla Bučková.Pomocnú ruku pri celoplošnom testovaní podá aj trenčianska fakultná nemocnica, keď ponúkne do odberných tímov 30 zdravotníkov, hoci sama má problém s nakazeným personálom."Momentálne evidujeme výpadok 194 zdravotníkov a situácia v nemocnici sa zhoršuje. Prijatých máme spolu 133 pacientov s potvrdenou pozitivitou na COVID-19 alebo čakajúcich na potvrdenie," informovala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú činnosť Lenka Dunajová Družkovská.Refundáciu nákladov si bude trenčianska samospráva uplatňovať od štátu. Celkové náklady odhaduje primátor Rybníček na minimálne 50-tisíc eur, 30-tisíc testov zabezpečilo ministerstvo vnútra a zvyšok ministerstvo obrany. "Chcem poprosiť všetkých Trenčanov, aby sa prišli nechať otestovať a dokázali, že si vážia svoje mesto a ľudí, ktorí sa v nemocnici starajú o naše zdravie," dodal Rybníček.