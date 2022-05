Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom. Musíme nájsť dohodu, ale bez ultimáta, vyhlásil

13.5.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je pripravený rokovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a, že „musíme nájsť dohodu“, ale bez ultimáta.V rozhovore pre taliansku štátnu televíznu stanicu RAI hlava ukrajinského štátu ďalej uviedla, že Kyjev ako súčasť Ruska nikdy neuzná polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.„Krym mal vždy svoju autonómiu, má svoj parlament, ale v rámci Ukrajiny,“ dodal Zelenskyj.Televízia požiadala Zelenského, aby sa vyjadril k názoru francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , ktorý varoval pred ponížením Putina.„Chceme, aby ruská armáda odišla z našej pôdy, my nie sme na ruskej pôde,“ odpovedal ukrajinský prezident. „Nebudeme zachraňovať Putinovu tvár platením naším územím. To by bolo nespravodlivé,“ vyhlásil.