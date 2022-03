Blokáda prístavov Ruskom znemožňuje vývoz obilia, Ukrajina príde o miliardy

Ukrajine hrozí, že na nevyvezenom obilí príde zhruba o 6 miliárd USD (5,44 miliardy eur). Blokáda jej prístavov Ruskom totiž krajine neumožňuje dostať na trhy milióny ton pšenice a kukurice, ktoré by sa mali vyviezť do konca júna a štáty závislé od ukrajinskej pšenice, ako Egypt, Turecko a Jemen, budú nútené hľadať iných dodávateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.





Ukrajina patrí k najväčším producentom obilnín a olejnín na svete, pričom až 98 % z celkového exportu obilnín dodáva na trhy cez prístavy. Iba zlomok obilia smeruje do zahraničia prostredníctvom železnice.Ako ukázali údaje Medzinárodnej rady pre obilniny (IGC), v sezóne 2020/2021 bola Ukrajina štvrtým najväčším vývozcom obilia na svete. Navyše, na treťom mieste skončilo Rusko, na ktoré sú v súčasnosti pre vojnu na Ukrajine uvalené sankcie. Obe krajiny sa na globálnom exporte obilnín spoločne podieľajú 22 %.Ruské bojové lode však bránia nákladných lodiam opustiť prístavy vrátane kľúčového prístavu Odesa. Od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára tak krajina dostala na more iba minimum z plánovaného exportu. Ako pre agentúru Reuters uviedli zdroje z lodného sektora, boje na juhu Ukrajiny zablokovali v ukrajinských prístavoch približne 100 lodí plaviacich sa pod cudzou vlajkou."Očakávame straty okolo 6 miliárd USD," povedal pre Reuters Mykola Gorbačov, predseda Ukrajinského zväzu producentov obilnín. Dodal, že Ukrajina by mala vyviezť ešte zhruba 20 miliónov ton pšenice a kukurice zo sezóny 2021/2022 (končí sa v júni) v priemernej hodnote 300 USD za tonu.Uviedol, že takýto objem nie je možné vyviezť po železnici, keďže jej kapacita dosahuje približne 600.000 ton mesačne. To je zhruba desatina objemu, ktorý sa vyvážal cez prístavy pred vojnou.Vlani vyviezla Ukrajina agroprodukty v celkovej hodnote 27 miliárd USD. To je približne polovica z celkových príjmov štátu z exportu. "Dá sa povedať, že tento sektor strácame," povedal Gorbačov.Svetový potravinový program už minulý týždeň varoval, že potravinový dodávateľský reťazec na Ukrajine kolabuje, keďže bomby postupne ničia kľúčovú infraštruktúru, ako mosty a železnice. Aj keď Ukrajincom mimo obliehaných miest Mariupoľ a Charkov v súčasnosti ešte nedostatok jedla nehrozí, agrosektor sa v dôsledku vojny bude na pôvodnú úroveň dostávať roky.Podľa Gorbačova si ukrajinskí farmári v súčasnosti rozmyslia, či opäť zasejú, buď pre obavy o svoju bezpečnosť, alebo pre obavy, že v prípade pokračovania vojny úrodu nepredajú. Okrem toho nemajú momentálne dostatok hnojív ani pre ozimnú pšenicu, ktorú vysiali na jeseň a chýba im aj palivo pre poľnohospodárske stroje.(1 EUR = 1,1038 USD)