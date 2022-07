Ukrajina má na vývoz obilie za 10 miliárd dolárov a podľa Zelenského je schopná odolať ruskej vojne

Šanca zabrániť hladomoru

Ukrajinci veria OSN

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina má podľa jej prezidenta Volodymyra Zelenského na vývoz obilie v hodnote 10 miliárd dolárov.Vyjadril sa tak vo svojom nočnom prejave v súvislosti s dohodami o vývoze obilia z Ukrajiny po mori, ktoré v piatok Rusko a Ukrajina podpísali s OSN a Tureckom. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Body dohôd podľa Zelenského „plne zodpovedajú záujmom Ukrajiny“. Podľa jeho slov umožnia export zhruba 20 miliónov ton obilia z minuloročnej a tiež predaj tohtoročnej úrody.„To sú príjmy poľnohospodárov, celého poľnohospodárskeho sektora a štátneho rozpočtu. Toto sú pracovné miesta. Ide o prostriedky na budúcoročnú sejbovú sezónu,“ povedal prezident.Tiež poukázal na to, že vďaka dohodám konečne existuje šanca znížiť závažnosť potravinovej krízy, ktorú vyvolalo Rusko, a „zabrániť globálnej katastrofe – hladomoru, ktorý by mohol viesť k politickému chaosu v mnohých krajinách sveta, najmä v krajinách, ktoré nám pomáhajú“.Zelenskyj tiež zdôraznil, že je to ďalší príklad toho, že Ukrajina je schopná odolať tejto vojne. „Je dôležité, že všetko vo výsostných vodách Ukrajiny bude kontrolovať náš štát,“ povedal ukrajinský prezident.„A každému je jasné, že zo strany Ruska môžu byť nejaké provokácie, nejaké pokusy zdiskreditovať ukrajinské a medzinárodné snahy. Ale veríme OSN. Teraz je ich zodpovednosťou a zodpovednosťou medzinárodných partnerov zabezpečiť súlad s dohodami,“ dodal.