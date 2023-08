Zelenskyj varuje Rusko. Ak bude naďalej útočiť na ukrajinské prístavy, môže skončiť bez lodí

8.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Rusko, že ak bude naďalej pokračovať v útokoch na ukrajinské prístavy, môže prísť o všetky lode. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na argentínske noviny La Nacion.Zelenskyj sa tak vyjadril počas tlačovej konferencie pre latinskoamerické médiá, keď uviedol, že Ukrajinci síce nemajú toľko zbraní, ale ak budú Rusi „pokračovať v streľbe, môžu do konca vojny zostať bez plavidiel“.„A práve to im chceme ukázať. Ukrajina rozhodne odpovie na všetky útoky na civilné obyvateľstvo a obilné koridory,“ skonštatoval ukrajinský líder.Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako ukrajinské námorné drony v posledných dňoch zasiahli ruský ropný tanker a vojnovú loď. „Ak bude Rusko naďalej dominovať v Čiernom mori a blokovať ho odpaľovaním rakiet, Ukrajina urobí to isté, čo je spravodlivá obrana ukrajinských schopností,“ dodal.