Zelenskyj vyzýva na vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by stíhal ruských lídrov pre vojnu na Ukrajine

5.10.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by stíhal ruských politických a vojenských lídrov pre ich rolu v invázii na Ukrajinu.Konferencii v Paríži v stredu povedal, že je treba pred súd postaviť tých, ktorých rozhodnutia všetko začali, ktorí spáchali „prvotný zločin“ sústreďujúci všetko zlo preukázané ruskými okupantmi. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Zelenskyj pochválil prácu Medzinárodného trestného súdu pri vyšetrovaní údajných zločinov spáchaných ruskými vojakmi na ukrajinskom území. Dodal však, že „aby dostal spravodlivú odpoveď aj pôvodný zločin ozbrojenej agresie, musíme doplniť aktivity Medzinárodného trestného súdu“.Preto by mal podľa neho vzniknúť osobitný tribunál, aby mohol „potrestať tých, ku ktorým sa, žiaľ, nedostane Medzinárodný trestný súd a všetky ostatné dostupné súdne inštitúcie sveta“.„Všetci viete, ako sa vedenie Ruska, ktoré sa skrýva za falošné príbehy o štátnej suverenite, vyhýba spravodlivej zodpovednosti za to, čo urobilo. Musíme to prekonať,“ vyhlásil ukrajinský prezident.