|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 27.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. marca 2026
Žilinka upozorňuje na výrazný pokles trestného stíhania daňovej kriminality, pripisuje to novele Trestného zákona
Tagy: Dane Daňový podvod Generálny prokurátor SR Kriminalita Novela Trestného zákona Trestné stíhanie
Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na výrazný pokles trestného stíhania daňovej kriminality po ...
Zdieľať
27.3.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na výrazný pokles trestného stíhania daňovej kriminality po koaličnej novelizácii Trestného zákona. Ako napísal na sociálnej sieti, v roku 2025 bolo na Slovensku pre daňové trestné činy odstíhaných 635 osôb, čo je 57-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo odstíhaných 1 496 osôb. Obžalovaných bolo vlani 348 osôb, čo je 61-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo obžalovaných 901 osôb.
Pri trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane, ktoré už sú v dispozícii štátu, bolo v roku 2025 odstíhaných 45 osôb, čo je 49-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo odstíhaných 88 osôb, pričom obžalovaných z tohto trestného činu bolo vlani 28 osôb, čo je 57-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo obžalovaných 65 osôb.
"Daňová trestná činnosť postihuje celú spoločnosť a nepriaznivo ovplyvňuje základné funkcie štátu. Narúša príjmovú stránku verejných rozpočtov, ale aj zdravú hospodársku súťaž v podnikateľskej sfére. Podnikateľské subjekty plniace si zákonné daňové a odvodové povinnosti sú vo výraznej nevýhode voči tým subjektom, ktoré si tieto povinnosti neplnia alebo nelegitímne odčerpávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu," zdôraznil generálny prokurátor.
Zároveň pripomenul, že novelou Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2024, došlo aj k zmene podmienok trestnosti činu pri trestných činoch daňových. "Zmenila sa výška "rozsahu činu" nevyhnutného pre naplnenie znakov trestných činov skrátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného zo sumy prevyšujúcej 266 eur na sumu prevyšujúcu 700 eur (malý rozsah) a daňového podvodu a nezaplatenia dane a poistného zo sumy prevyšujúcej 2 660 eur na sumu prevyšujúcu 20 000 eur (väčší rozsah)," pripomenul Žilinka.
Uvedené legislatívne zmeny "rozsahu činu" sa podľa generálneho prokurátora prejavili aj pri uplatňovaní inštitútu "účinnej ľútosti", a teda zániku trestnosti trestných činov skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného.
"Tento inštitút je významný nielen z pohľadu páchateľa (zaniká trestnosť ním spáchaného trestného činu), ale aj z pohľadu štátu (záujem na zabezpečení rozpočtových príjmov), keďže zo strany páchateľa musí dôjsť k dodatočnému zaplateniu splatnej dane a jej príslušenstva alebo poistného," uviedol Žilinka.
Doplnil, že v roku 2025 došlo na Slovensku k využitiu "účinnej ľútosti" pred začatím trestného stíhania a po začatí trestného stíhania v celkovo 1 458 veciach, čo je 17-percentný pokles oproti roku 2024 (1 766 prípadov) a 45-percentný pokles oproti roku 2023 (2 638 prípadov).
"Štatistické údaje svedčia o výraznom prepade trestnoprávnej reakcie štátu na daňové delikty v roku 2025, na ktorý mala nepochybne vplyv aj spomínaná novela Trestného zákona," dodal generálny prokurátor.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozorňuje na výrazný pokles trestného stíhania daňovej kriminality, pripisuje to novele Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane, ktoré už sú v dispozícii štátu, bolo v roku 2025 odstíhaných 45 osôb, čo je 49-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo odstíhaných 88 osôb, pričom obžalovaných z tohto trestného činu bolo vlani 28 osôb, čo je 57-percentný pokles oproti roku 2024, keď bolo obžalovaných 65 osôb.
Nepriaznivý vplyv na základné funkcie štátu
"Daňová trestná činnosť postihuje celú spoločnosť a nepriaznivo ovplyvňuje základné funkcie štátu. Narúša príjmovú stránku verejných rozpočtov, ale aj zdravú hospodársku súťaž v podnikateľskej sfére. Podnikateľské subjekty plniace si zákonné daňové a odvodové povinnosti sú vo výraznej nevýhode voči tým subjektom, ktoré si tieto povinnosti neplnia alebo nelegitímne odčerpávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu," zdôraznil generálny prokurátor.
Zároveň pripomenul, že novelou Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2024, došlo aj k zmene podmienok trestnosti činu pri trestných činoch daňových. "Zmenila sa výška "rozsahu činu" nevyhnutného pre naplnenie znakov trestných činov skrátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného zo sumy prevyšujúcej 266 eur na sumu prevyšujúcu 700 eur (malý rozsah) a daňového podvodu a nezaplatenia dane a poistného zo sumy prevyšujúcej 2 660 eur na sumu prevyšujúcu 20 000 eur (väčší rozsah)," pripomenul Žilinka.
Využitie „účinnej ľútosti“
Uvedené legislatívne zmeny "rozsahu činu" sa podľa generálneho prokurátora prejavili aj pri uplatňovaní inštitútu "účinnej ľútosti", a teda zániku trestnosti trestných činov skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného.
"Tento inštitút je významný nielen z pohľadu páchateľa (zaniká trestnosť ním spáchaného trestného činu), ale aj z pohľadu štátu (záujem na zabezpečení rozpočtových príjmov), keďže zo strany páchateľa musí dôjsť k dodatočnému zaplateniu splatnej dane a jej príslušenstva alebo poistného," uviedol Žilinka.
Doplnil, že v roku 2025 došlo na Slovensku k využitiu "účinnej ľútosti" pred začatím trestného stíhania a po začatí trestného stíhania v celkovo 1 458 veciach, čo je 17-percentný pokles oproti roku 2024 (1 766 prípadov) a 45-percentný pokles oproti roku 2023 (2 638 prípadov).
"Štatistické údaje svedčia o výraznom prepade trestnoprávnej reakcie štátu na daňové delikty v roku 2025, na ktorý mala nepochybne vplyv aj spomínaná novela Trestného zákona," dodal generálny prokurátor.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozorňuje na výrazný pokles trestného stíhania daňovej kriminality, pripisuje to novele Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dane Daňový podvod Generálny prokurátor SR Kriminalita Novela Trestného zákona Trestné stíhanie
