 Z domova

27. marca 2026

Premiér Fico navštívi Rumunsko, rokovať bude s prezidentom a stretne sa aj s krajanmi


Predseda vlády Robert Fico v piatok cestuje na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti ho prijme prezident Nicușor Dan. Slovenský premiér sa ...



75ea08e9 34ad 4caa a305 79488d3ff647 e1770300477967 676x397 27.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v piatok cestuje na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti ho prijme prezident Nicușor Dan. Slovenský premiér sa zároveň stretne aj so svojím rumunským náprotivkom, predsedom vlády Iliem Bolojanom, s ktorým bude rokovať o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, konkurencieschopnosti či o energetike.


Po rokovaniach v hlavnom meste sa premiér presunie do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu predsedu vlády SR v slovenských komunitách v Rumunsku. Na podujatí v Oradei sa zúčastní aj rumunský premiér Ilie Bolojan.

Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok.


