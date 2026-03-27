Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Premiér Fico navštívi Rumunsko, rokovať bude s prezidentom a stretne sa aj s krajanmi
Predseda vlády Robert Fico v piatok cestuje na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti ho prijme prezident Nicușor Dan. Slovenský premiér sa ...
27.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v piatok cestuje na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti ho prijme prezident Nicușor Dan. Slovenský premiér sa zároveň stretne aj so svojím rumunským náprotivkom, predsedom vlády Iliem Bolojanom, s ktorým bude rokovať o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, konkurencieschopnosti EÚ či o energetike.
Po rokovaniach v hlavnom meste sa premiér presunie do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu predsedu vlády SR v slovenských komunitách v Rumunsku. Na podujatí v Oradei sa zúčastní aj rumunský premiér Ilie Bolojan.
Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico navštívi Rumunsko, rokovať bude s prezidentom a stretne sa aj s krajanmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico navštívi Rumunsko, rokovať bude s prezidentom a stretne sa aj s krajanmi © SITA Všetky práva vyhradené.
