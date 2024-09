Liga majstrov: Slovan odcestoval do Glasgowa aj s uzdraveným Weissom st.

Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali v utorok na prvý zápas v ligovej fáze novej sezóny Ligy majstrov 2024/25 s Celticom FC v kompletnom zložení a aj s hlavným trénerom Vladimírom Weissom st., ktorý sa už uzdravil z chrípky. Práve skúsený kouč má úspešnú skúsenosť s glasgowským klubom, pred 19 rokmi ho s Artmediou Petržalka vyradil v 2. predkole a nakoniec sa prebojoval až do skupinovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže.



Petržalka vtedy zvíťazila doma 5:0 a v Celtic Parku uhrala postupový výsledok 0:4. "Ten týždeň bez neho sme nejako zvládli a sme radi, že je zdravý. Pomôžu nám hlavne jeho skúsenosti. On sám prežil ten zápas na Celticu pred 19 rokmi. Samozrejme, vtedy bol ten model iný, potrebovali postúpiť a urobili pre to všetko. Nakoniec ten zápas dopadol a Artmedia postúpila," uviedol pred odletom asistent trénera Boris Kitka.



Aj Slovan má skúsenosti so škótskym veľkoklubom, na ktorého pôde sa predstaví po dlhých 60 rokoch. Vo februári 1964 prehrali "belasí" v Celtic Parku vo štvrťfinále Pohára víťazov pohárov tesne 0:1 a po rovnakom výsledku v domácej odvete sa so súťažou rozlúčili. Vtedy na zápas prišlo takmer 52.000 divákov a aj teraz sa očakáva vypredané. Štadión má momentálne kapacitu 60.000 divákov. "Myslím si, že bude veľmi dôležité pripraviť mužstvo na tú atmosféru a na veľmi silný Celtic, ktorý dlho neprehral," pokračoval Kitka.



Celtic naposledy podľahol Hearts koncom marca v minulej sezóne a odvtedy ťahá sériu 18 zápasov vo všetkých súťažiach bez prehry (16-2-0). V prebiehajúcom ročníku inkasoval v šiestich dueloch len jeden gól, v piatich ligových má plný počet bodov a skóre 14:0. "Vieme, že veľmi dobre začal aj túto sezónu a dostáva málo gólov. Takže nás čaká veľká výzva a z nášho pohľadu bude veľmi dôležité, ako budeme odhodlaní, akým spôsobom sa dokážeme v určitých fázach zápasu vyrovnať s tým tlakom, ich kvalitou. Bavili sme sa o tom aj s hráčmi. Dôležité bude, aby sme boli aj my nebezpeční a ukázali tie dobré veci, ktoré nám v predkolách zaručili postup medzi najlepších," uviedol Kitka.



"Belasí" si postup do najprestížnejšej európskej súťaže vybojovali cez predkolá. V nich zdolali severomacedónsky tím FK Struga po výsledkoch 4:2 a 1:3. Slovinský NK Celje vyradili po remíze 1:1 a triumfe 5:0 a v treťom predkole prešli cez cyperský APOEL 2:0 a 0:0. V play off uhrali v prvom stretnutí na pôde FC Midtjylland remízu 1:1 a na Tehelnom poli zvíťazili 3:2. Slovan sa tak stal štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina. Predtým sa podarilo preniknúť medzi elitu 1. FC Košice a Artmedii. "Pre nových hráčov i niektorých trénerov je to nová skúsenosť ísť do najlepšej súťaže na svete. Myslím si, že veľmi dôležitý bude začiatok, ktorý nám ukáže realitu, kam sme sa dostali. Musíme akceptovať kvalitu Celticu, ale musíme byť aj sebavedomí. Máme hráčov, ktorí dokážu potrápiť súpera a bude podstatné koľkokrát sa nám to podarí. Čím budeme nebezpečnejší, tým bude možno väčší aj rešpekt súpera. Potom môžeme pomýšľať aj na to, že by sa mohlo zrodiť nejaké prekvapenie," dodal Kitka.



Aj Vladimíra Weissa mladšieho potešilo, že na úvodný duel odcestoval spolu s otcom, ktorý oslávi v nedeľu 22. septembra 60 rokov: "Pokúsime sa mu dať pekný darček. Je to ešte pár dní, ale keby to prišlo skôr a potešili by sme ho zajtra, tak by to bolo opäť niečo krásne. Na tej lavičke vždy chýba, ale musím povedať, že tam bolo pár dní pokojnejšie. No vieme, čo pre mužstvo robí a vždy, keď tam je, tak sme pozornejší. Som rád, že jeho zdravotné problémy sú preč a zajtra bude s nami."



Výkop stredajšieho duelu je o 21.00 SELČ a Slovan bude v Glasgowe podporovať aj približne šesťsto fanúšikov. "Nesmierne si vážim, že sa podarilo postúpiť a môžem byť líder tohto klubu. Keď pôjdem do základnej zostavy, tak tam zajtra nechám všetko. Myslím si, že všetci sú pripravení. Na tento deň sme čakali my, ľudia, celý klub a určite si to spolu užijeme a zabojujeme o čo najlepší výsledok," dodal.



Slovanisti si v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/2025 zahrajú aj proti Manchestru City, Bayernu Mníchov, Atleticu Madrid, AC Miláno, Dinamu Záhreb, VfB Stuttgartu a FC Girona. Liga majstrov sa v tomto ročníku hrá v novom formáte. Najdôležitejšou zmenou je, že do základnej časti sa dostalo namiesto 32 až 36 tímov. V jednom ročníku sa doteraz hralo 125 zápasov, po novom ich bude 189. Doma sa Slovan stretne so City, Milánom, Záhrebom a Stuttgartom a vonku ho čakajú ešte Bayern, Atletico Madrid a Girona.

Program Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov:



18. septembra: 21.00 h Celtic Glasgow - Slovan Bratislava



1. októbra: 21.00 h Slovan Bratislava - Manchester City



22. októbra: 21.00 h FC Girona - Slovan Bratislava



5. novembra: 18.45 h Slovan Bratislava - Dinamo Záhreb



26. novembra: 18.45 h Slovan Bratislava - AC Miláno



11. decembra: 18.45 h Atletico Madrid - Slovan Bratislava



21. januára: 21.00 h Slovan Bratislava - Stuttgart

29. januára: 21.00 h Bayern Mníchov - Slovan Bratislava