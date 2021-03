Zmena pri fungovaní škôl začne platiť až od pondelka 8. marca

Zmena pri fungovaní škôl nastane až od pondelka 8. marca, aj keď to malo byť pôvodne od stredy 3. marca. Vo videu na profile Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu to uviedla riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na rezorte školstva Anna Chlupíková s tým, že dovtedy sa pripraví rozhodnutie ministra školstva. To doteraz zverejnené nebolo.





"Chcem upokojiť všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení, že sa nemusia sa náhliť s tým, aby do zajtra všetko zvládli. Preto sme sa rozhodli, že rozhodnutie bude platiť až od pondelka," povedala Chlupíková. Zmena nastane pri materských školách a prvom stupni základných škôl. Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti všetkých rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.Chlupíková uviedla, že pri materských školách a prvom stupni základných škôl sa upraví, kto sa v nich bude môcť vzdelávať. "Prednostne sa do nich budú brať deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, ktorí sa preukážu čestným vyhlásením," povedala s tým, že stačí jedno čestné prehlásenie za oboch zákonných zástupcov, že musia pracovať prezenčne. Na prvom stupni sa takisto podľa jej slov otvára možnosť aj pre žiakov, ktorých podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Podľa nej riaditelia škôl majú situáciu zmapovanú a vedia, o ktorých žiakov ide.Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR v utorok potvrdil, že prezenčná forma výučby bude naďalej možná pre končiace ročníky na stredných školách, pre stredné zdravotnícke školy a skupiny piatich žiakov plus jeden učiteľ v prípade, že žiaci nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. "Stále platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako sedem dní. Negatívny test musí mať aj žiak vo veku od druhého stupňa základnej školy vyššie, nie starší ako sedem dní," poznamenal v pondelok (1. 3.) minister školstva Branislav Gröhling (SaS).