Zmluva o nákupe Sputnika nebola až taká výhodná pre Slovensko, Zastavme korupciu hovorí o možnom porušení zákonov

Posvietili si aj na zmluvu s Maďarskom

Od ministerstva si vypýtali ďalšie podrobnosti

Rusi testujú vzorky vakcín

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu (NZK) má podozrenie, že pri nákupe neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku a k zneužitiu právomocí verejného činiteľa.Nadácia to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že úplne nesúhlasia s tvrdením predsedu vlády SR OĽaNO ), že zmluva na nákup vakcíny je pre Slovensko výhodná.NZK poukazuje najmä na časť o pokute milión dolárov za zverejnenie zmluvy a pripomína, že slovenský zákon vyžaduje, aby boli zmluvy uzatvárané štátom verejné.„Taktiež sme sa pozreli na zmluvu, ktorú uzatvorilo k Sputniku s Ruskou federáciou susedné Maďarsko. Zo zverejnených častí nevyplýva, že by obsahovala obdobnú pokutu. Máme podozrenie, že pri nákupe neregistrovanej vakcíny mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku a k zneužitiu právomocí verejného činiteľa,“ informovala NZK.Na základe infožiadosti si od ministerstva zdravotníctva vypýtali ďalšie podrobnosti k dovezenej vakcíne a výnimke, ktorú na jej použitie udelil predchádzajúci minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).„Ak sa po ich obdržaní naše podozrenia z možného porušenia zákonov potvrdia, zvážime ďalšie kroky,“ uzavrela nadácia, ktorá však ocenila, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) zmluvu o dodávke ruskej vakcíny Sputnik zverejnil. Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo vo štvrtok 29. apríla zmluvu o nákupe ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 . Tú priviezli na Slovensko 1. marca. Na tlačovej konferencii na Letisku Košice o tom informovali vtedajší predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a minister zdravotníctva Marek Krajčí. Sputnikom sa však podľa aktuálneho ministra zdravotníctva Lengvarského začne očkovať najskôr o mesiac.V utorok informoval o tom, že si Rusi vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu a vypýtali si na to mesiac. Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou na Slovensku tak podľa šéfa rezortu zdravotníctva padne až po tejto skúške.