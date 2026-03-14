 Sobota 14.3.2026
 Meniny má Matilda
 24hod.sk    Z domova

14. marca 2026

Zrážka dvoch áut v Košiciach zablokovala dôležitú križovatku, vodič mal prejsť na červenú – FOTO


V Košiciach sa zrazili dve osobné autá, cesta v smere od OC Galéria na Popradskú ulicu je aktuálne neprejazdná. Ako na sociálnej sieti informovalo



650402175_1412848644218546_6919915710558937764_n e1773488552701 676x477 14.3.2026 (SITA.sk) - V Košiciach sa zrazili dve osobné autá, cesta v smere od OC Galéria na Popradskú ulicu je aktuálne neprejazdná. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, k nehode došlo na križovatke ulíc Trieda SNP a Toryská.


„Podľa doterajších zistení vodič jedného z vozidiel pravdepodobne nerešpektoval svetelný signál „Stoj!“ a vošiel do križovatky, kde sa zrazil s vozidlom, ktoré prechádzalo na signál zelenej farby,” uviedla polícia.

Doplnila, že neprejazdnú cestu v smere od OC Galéria na ulicu Popradská blokujú zasahujúce záchranné zložky. „Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a policajti vykonávajú potrebné úkony,” uvádza KR PZ v Košiciach. Vodičov polícia žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov, taktiež im odporúča, aby sa tomuto úseku podľa možností vyhli a využili alternatívne trasy.


Zdroj: SITA.sk - Zrážka dvoch áut v Košiciach zablokovala dôležitú križovatku, vodič mal prejsť na červenú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

