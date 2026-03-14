 Z domova

14. marca 2026

Jar prináša zvýšené riziko požiarov, hasiči varujú pred vysokými pokutami aj rizikom požiarov – FOTO


Tagy: Hasiči Pokuty Vypaľovanie Vypaľovanie trávy

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR upozorňuje na zákaz vypaľovania tráv a porastov. Ako uviedol na sociálnej ...



14.3.2026 (SITA.sk) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR upozorňuje na zákaz vypaľovania tráv a porastov. Ako uviedol na sociálnej sieti, jar prináša zvýšené riziko požiarov tráv a porastov, podľa hasičov mnoho zbytočných požiarov vzniká každý rok práve v dôsledku úmyselného vypaľovania.


„Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane pred požiarmi je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zakázané. Tento zákaz platí pre všetkých právnické osoby aj fyzické osoby,” vystríha HaZZ SR. Rovnako upozornil, že za vypaľovanie bylín, kríkov a stromov hrozí fyzickým osoba pokuta až do výšky 331 eur, v prípade právnických osôb alebo podnikateľov je to až do výšky 16 596 eur.

Hasiči poukázali, že osoby vypaľujúce trávy a porasty nielen porušujú zákon, taktiež prudkým rozšírením požiaru ohrozujú životy zvierat a ľudí, ako aj majetok. Varujú tiež, že prudké rozšírenie požiaru môže spôsobiť lesný požiar. „Žiadame občanov, aby čistenie pozemkov nevykonávali vypaľovaním, ale využívali bezpečné a ekologické spôsoby. Chráňme si zdravie, prírodu a majetok,” uzavreli hasiči.


Zdroj: SITA.sk - Jar prináša zvýšené riziko požiarov, hasiči varujú pred vysokými pokutami aj rizikom požiarov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok tvrdí, že vláda má podporu, Hlas je pripravený garantovať hlasy pri hlasovaní o dôvere
<< predchádzajúci článok
Zrážka dvoch áut v Košiciach zablokovala dôležitú križovatku, vodič mal prejsť na červenú – FOTO

