|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Jar prináša zvýšené riziko požiarov, hasiči varujú pred vysokými pokutami aj rizikom požiarov – FOTO
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR upozorňuje na zákaz vypaľovania tráv a porastov. Ako uviedol na sociálnej ...
Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR upozorňuje na zákaz vypaľovania tráv a porastov. Ako uviedol na sociálnej sieti, jar prináša zvýšené riziko požiarov tráv a porastov, podľa hasičov mnoho zbytočných požiarov vzniká každý rok práve v dôsledku úmyselného vypaľovania.
„Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane pred požiarmi je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zakázané. Tento zákaz platí pre všetkých právnické osoby aj fyzické osoby,” vystríha HaZZ SR. Rovnako upozornil, že za vypaľovanie bylín, kríkov a stromov hrozí fyzickým osoba pokuta až do výšky 331 eur, v prípade právnických osôb alebo podnikateľov je to až do výšky 16 596 eur.
Hasiči poukázali, že osoby vypaľujúce trávy a porasty nielen porušujú zákon, taktiež prudkým rozšírením požiaru ohrozujú životy zvierat a ľudí, ako aj majetok. Varujú tiež, že prudké rozšírenie požiaru môže spôsobiť lesný požiar. „Žiadame občanov, aby čistenie pozemkov nevykonávali vypaľovaním, ale využívali bezpečné a ekologické spôsoby. Chráňme si zdravie, prírodu a majetok,” uzavreli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Jar prináša zvýšené riziko požiarov, hasiči varujú pred vysokými pokutami aj rizikom požiarov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šutaj Eštok tvrdí, že vláda má podporu, Hlas je pripravený garantovať hlasy pri hlasovaní o dôvere
<< predchádzajúci článok
Zrážka dvoch áut v Košiciach zablokovala dôležitú križovatku, vodič mal prejsť na červenú – FOTO
